Mientras las familias sanjuaninas se preparan para conocer a la ganadora de esta edición, es importante recordar el listado de las 19 candidatas departamentales:

Albardón: Estela Vargas

Herencia del Chañar consiste en el aprovechamiento de todas las virtudes que posee el árbol de Chañar (árbol autóctono de San Juan). Este es utulizado como medicina natural (antitusivo, expectorante, unido al sistema respiratorio). Ya se elabora el arrope de Chañar, lo que se pretende es utilizar y obtener esa harina (apta para celíacos y recuperación de harinas ancestrales) pétalos y cortezas (obtenida del tronco) para infusiónes y tintura para lanas y telas. Entre otras fermentación del Chañar (aloja, chicha y vinagre). Con el fin de recuperar tradiciones ancestrales.

Angaco: Adelina del Carmen Ferreyra

Dulce panificación Santa Bárbara, es un emprendimiento que elabora panificación, dulces artesanales, producción de licores y a su vez también trabaja en hilados.

Calingasta: Gabriela Valdez

Cumelén es un emprendimiento que ofrece deshidratados de frutos, frutos secos y especias de la zona. Rescata aprendizajes ancestrales y da a conocer a Calingasta no solo por sus paisajes sino por sus sabores, haciendo énfasis en la alimentación natural sin agregados de azúcares ni conservantes.

Capital: Irina Bravo

MyBConstructora, es un emprendimiento que trabaja con viviendas sustentables, eficientes y accesibles, Sistema Steel Framing (construcción en seco industrializado). Las construcciones demoran entre 70 y 90 días.

Caucete: Sandra Flores

Jelú es un microemprendimiento familiar sanjuaninos que se dedica al diseño y elaboración artesanal de piezas decorativas utilitarias y accesorios para el hogar y jardín. Funciona con una estructura de trabajo colaborativo donde cada integrante de la familia asume un rol específico en las distintas etapas de la cadena de valor: desde el diseño, el acopio y preparación de materiales reciclados, el vertido y moldeo de cemento, hasta la intervención artística a mano, el control de calidad, la difusión y la comercialización en ferias y canales directos. Combina la durabilidad de materiales de construcción (cemento gris, blanco y yeso) con el suprarreciclaje (upcycling) de residuos sólidos urbanos: Moldería recuperada: reutiliza botellas PET, envases tetra brik y cartón (entre otras cosas) para moldear las piezas.

Chimbas: María Fernanda Fontela

Ferexpur Ecoleños, es un emprendimiento ecológico y natural para encender el fuego. Para cocinas ecológicas, salamandras, prender leña de forma natural y segura. Hechos con ingredientes naturales puros y locales de la región, sin químicos ni aditivos. Perfectos para encender fuego de manera rápida, segura y responsable.

Iglesia: Stella Maris de Miguel

Mary comidas, es un emprendimiento gastronómico que se dedica a la elaboración de pollos asados, empanadas de variedades con recetas propias e innovación y pastas frescas congeladas. Combina recetas caseras, materia prima de calidad y procesos de conservación.

Jáchal: Eloísa Elsa Castro

MIGA MIA, es un emprendimiento jachallero dedicado a la elaboración artesanal de budines caseros, donnas, waffles dulces y salados, etc. La propuesta combina recetas tradicionales con sabores innovadores. La elaboración se basa en 3 pilares fundamentales: calidad, dedicación y cercanía con el cliente.

Pocito: Carol Sanz

Finca La Rufina es una quinta privada, cuenta con pileta, quincho y cafetería. Es un espacio pensado para hacer eventos infantiles empresariales y familiares. Casa de Té La Rufina / Hospedaje Sustentable consiste en Domos Geodésicos totalmente equipados, para vivir una experiencia única reconectando con la naturaleza y disfrutando de excelente gastronomía.

9 de Julio: Vanesa Algañaraz

Circuito Turístico 9 de Julio “mucho más por descubrir”. Consiste en la creación de un circuito turístico de 9 de Julio que integre, promueva y visibilice emprendimientos locales promoviendo el turismo, el trabajo conjunto entre el sector público y privado y el desarrollo económico departamental. A través de la organización de recorridos y experiencias auténticas, se promueve el turismo como motor de desarrollo departamental, impulsando el trabajo conjunto entre el sector público y privado y posicionando a 9 de Julio como un destino con mucho más por descubrir.

Rawson: Silvia Martin

TEO PASTELERIA es un emprendimiento que elabora productos artesanales, innovadores y con identidad sanjuanina. Utiliza productos sanjuaninos como alcaucil, espárrago, membrillo y otros productos regionales, que se convierten en experiencias dulces diferentes. No es solo pastelería, es una historia de reiniciación, de amor y creatividad.

Rivadavia: Sabrina Chicón

ConectApp es una solución de software cuyo objetivo es alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales, mediante un enfoque de inteligencia artificial más inteligencia humana. La plataforma permite conocer la situación de cada persona en tiempo real y genera alertas accionables en un panel de control. De esta manera, ConectApp no reemplaza al personal de Recursos Humanos, sino que se posiciona como un complemento que potencia su labor diaria.

San Martin: Alejandra Velázquez

CA.LE.MA. Panificación artesanal es un emprendimiento familiar que cuenta con más de 8 años de trayectoria. Comenzó con elaboración de semitas y pan. Actualmente, produce a mano con horno de barro más de 100 semitas y 30 panes diarios y cuenta con más de 20 clientes fijos.

Santa Lucia: Carla Mabel Bonilla

Reinas es un emprendimiento de innovación natural, apícola sustentable, que busca ampliar el desarrollo apícola de Santa Lucia. Actualmente es socia de la cooperativa apícola colmenas de Tulum, participa en servicios de polinización, posee 30 colmenas en producción.

Sarmiento: María José Leiva Díaz

El legado Leiva Díaz es un proyecto turístico rural y de experiencias con la naturaleza. Ubicado a 12 km de la Villa Cabecera de Media Agua, nrinda a visitantes y familias la posibilidad de realizar talleres y visitas para conocer, interactuar y aprender sobre los animales de granja, participando en su alimentación y cuidado. También descubrir el encanto natural donde conviven una laguna, árboles autóctonos y especies exóticas centenarias con gran variedad de aves silvestres. También ofrece productos de la granja como huevos caseros.

Ullum: María Montaña

Panificación Bon Appetit es un emprendimiento de panadería artesanal dedica a la elaboración y venta de productos caseros como medialunas de hojaldre, facturas, rosquitos, maicenitas, pastafrolas y otros productos de panificación.

Valle Fértil: Mariana Isabel Aguilera

Samay Yampa, inspirado en SAMAY (aliento, alma y respiro) y YAMPA (libre y pleno), es un emprendimiento cuyo objetivo es armar un núcleo turístico físico y virtual en el valle, con raíces en el corazón de Astica y Valle Fértil.

25 de Mayo: Micaela Saldaña

Pura Infusión es la evolución del té. Es como indica su nombre, una infusión, presentada en formato de disco, formado por caramelo artesanal, cristalino y transparente, hecho con azúcar natural, que contiene diferentes yuyos como manzanilla, estrella de anís y ramas de canela que cumplen la función de revolver el disco en la taza de té.

Zonda: Silvia Alejandra Atencio Ledesma

Vavi, creaciones con telas. Este emprendimiento trabaja en la confección de bolsos para todo tipo de ocasión, utilizando técnicas artesanales como el bordado. También aplica el estampado en bolsos promoviendo los paisajes del departamento. Son bolsos elaborados en tela y lona, que pueden ser urbanos, para el estudio o trabajo. También realiza la elaboración de accesorios complementarios como neceser, llaveros, kit matero, entre otros.