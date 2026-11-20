Para los días de la Fiesta, la Secretaría de Ambiente dispondrá 150 contenedores de 100 litros, identificados para diferenciar residuos reciclables y no reciclables. A estos se sumarán otros 200 recipientes provistos por la producción del evento.

La separación en origen contará con el acompañamiento de 30 promotores ambientales. Su función será recorrer el predio y orientar personalmente a los visitantes sobre la correcta disposición de los residuos.

Recolección y tratamiento

El operativo también contempla un circuito específico para el aceite vegetal usado generado en los puestos gastronómicos. Una empresa contratada tendrá a su cargo el retiro de este material.

Para la recolección general, la Subsecretaría de Residuos dispondrá de tres camiones compactadores propios. Además, el Ministerio de Infraestructura aportará otras dos unidades para reforzar el servicio.

De esta manera, el dispositivo abarcará las distintas instancias de la Fiesta Nacional del Sol, desde los preparativos hasta la finalización del evento, con el objetivo de garantizar la recolección y correcta gestión de los residuos generados.