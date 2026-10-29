CAVIG reacondicionó la atención profesional en salud

En las palabras de apertura, la Dra. Claudia Ruiz Carignano, Fiscal Coordinadora de la UFI CAVIG, dijo: “Al momento de asumir el Fiscal General, Dr. Baigorrí, advirtió la necesidad que tenía el Consultorio Médico al momento de abordar los casos, sobre todo los más sensibles y complejos, que investigamos en la UFI CAVIG, en particular los casos de mujeres víctimas de abusos sexuales graves. El consultorio médico no contaba con la capacidad suficiente para el examen corporal y ginecológico para la toma de muestras. Las víctimas eran trasladadas a la UFI ANIVI, donde se cuenta con un consultorio más completo. La decisión del Fiscal General fue la de terminar de completar este equipo médico, para que el abordaje integral se realice aquí mismo en la Unidad Fiscal. Desde el sentido de la investigación, esto mejora al tener un contacto más directo con la toma de evidencias, con el personal médico que examina a la víctima y, lo más importante y fundamental, agilizar los tiempos de la víctima, la espera, y evitar la revictimización”.

El Fiscal General de la Corte, Dr. Baigorrí, dijo: “No tengo más que palabras de agradecimiento, porque verdaderamente apenas entendimos la necesidad, lo pusimos en conocimiento de la Corte, e inmediatamente tuvimos la decisión del Sr. Presidente, y de todos los miembros -de la Corte- de hacerse cargo de la necesidad. Es una pequeña cosa que genera un gran servicio, un gran beneficio para el servicio de Justicia. (…) Estábamos haciendo lo que se podía, pero hoy, gracias a esto, nosotros tenemos la posibilidad de prestar un servicio mucho mejor a todas las personas que vienen para acá”.