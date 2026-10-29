El FMI y la Argentina acordaron medidas para reactivar la economía

FUENTE: Agencia NA
Las medidas consensuadas son:
- Profundizar los mercados de capitales e hipotecarios para ampliar el acceso al financiamiento y apoyar la inversión privada y la demanda interna.
- Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales para apoyar la creación de empleos en el sector privado.
- Impulsar concesiones en infraestructura adjudicadas recientemente.
- Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI que ya han sido aprobadas.
Kozack también sumó a este conjunto de medidas la compra de reservas internacionales para, de esta manera, afianzar la posición externa del país, lo cual facilitaría la baja del riesgo país.
La portavoz aseguró: “Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”.
“El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Eso debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo”, señaló.
Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas internacionales para reforzar la posición externa”. “Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina”, insistió.