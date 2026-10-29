El FMI y la Argentina acordaron medidas para reactivar la economía

Las medidas consensuadas son:

Profundizar los mercados de capitales e hipotecarios para ampliar el acceso al financiamiento y apoyar la inversión privada y la demanda interna.

Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales para apoyar la creación de empleos en el sector privado.

Impulsar concesiones en infraestructura adjudicadas recientemente.

Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI que ya han sido aprobadas.

Kozack también sumó a este conjunto de medidas la compra de reservas internacionales para, de esta manera, afianzar la posición externa del país, lo cual facilitaría la baja del riesgo país.

La portavoz aseguró: “Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”.

“El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Eso debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo”, señaló.

Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas internacionales para reforzar la posición externa”. “Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina”, insistió.