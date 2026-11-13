Viernes 13: por qué se lo relaciona con la mala suerte y qué no hay que hacer

Durante la Edad Media, estas creencias también se relacionaron con la figura de las brujas. La Iglesia católica sostenía que los aquelarres estaban integrados por 13 mujeres, una idea que contribuyó a reforzar la imagen negativa del número. Con el paso del tiempo, distintas historias y acontecimientos ayudaron a mantener la asociación entre el viernes 13 y la mala suerte.

Entre los hechos históricos que ocurrieron en esa fecha se menciona la persecución de los caballeros templarios, ordenada por el rey Felipe IV de Francia el viernes 13 de octubre de 1307. También se recuerda el incendio forestal conocido como Viernes Negro, ocurrido en Australia el 13 de diciembre de 1939, y el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en la cordillera de los Andes, el 13 de octubre de 1972. Años después, el crucero Costa Concordia naufragó un viernes 13 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2015 se produjeron los atentados terroristas en París.

Recomendaciones de supersticiosos para el viernes 13

Frente a esta fecha, los supersticiosos suelen seguir una serie de recomendaciones para evitar la mala suerte. Entre las más conocidas están no viajar o evitar el asiento número 13, levantarse primero con el pie derecho y no pasar por debajo de una escalera. También se aconseja no romper espejos, derramar sal ni cruzarse con gatos negros.

Otras cábalas incluyen no abrir un paraguas dentro de la casa, no dejar la billetera sin dinero y evitar que un mantel blanco quede sobre la mesa durante la noche. Aunque estas prácticas no tienen respaldo científico, forman parte de las costumbres que algunas personas mantienen para sentirse protegidas durante la jornada.

La persistencia de esta superstición también puede explicarse por la transmisión de historias familiares y por la tendencia a recordar los episodios negativos que coinciden con un viernes 13, mientras se olvidan aquellos días en los que no ocurre nada fuera de lo común. Ese mecanismo, conocido como sesgo de confirmación, ayuda a reforzar la creencia. Así, una fecha más del calendario continúa rodeada de mitos, rituales y precauciones para quienes creen en ella.