Calor extremo: cinco claves para cuidar la salud

Por otra parte, el calor puede afectar la función cognitiva, disminuyendo la concentración y aumentando la irritabilidad. Asimismo, investigaciones de la Universidad de Harvard indican que los estudiantes que toman exámenes en ambientes calurosos obtienen peores resultados en comparación con aquellos en entornos climatizados.

Una de las claves para estos días es mantenerse hidratado y buscar ambientes frescos, mientras que es reconocer cómo el calor puede alterar nuestro estado de ánimo y desempeño diario.