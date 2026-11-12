Los días de calor ya empiezan a sentirse, por lo que es fundamental tomar recaudos para proteger la salud en la rutina diaria, especialmente al realizar actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar agotamiento o golpes de calor, además de agravar enfermedades crónicas como las cardiovasculares y respiratorias.
Calor extremo: cinco claves para cuidar la salud
Con temperaturas que podrían alcanzar los 29 grados, el calor ya empieza a hacerse notar y exige tomar recaudos, especialmente a la hora de realizar actividad física.