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El alerta del SMN dejó a un departamento sanjuanino sin clases este viernes

Por recomendación de Protección Civil y ante el alerta del SMN, Educación suspendió las clases de todos los niveles y turnos este viernes 6 de noviembre en Calingasta.

El Ministerio de Educación suspendió toda la actividad escolar de este viernes 6 de noviembre en Calingasta ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan.

La medida es preventiva y alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos, pero solamente en ese departamento. No habrá clases durante toda la jornada.

También quedaron anulados los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para este viernes. Los directores deberán generarlos nuevamente.

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Desde Educación informaron además que se activará el Plan de Contingencia establecido por la Resolución N° 12277-ME-2024, que deberán tener en cuenta directivos y docentes.

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