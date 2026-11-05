El Ministerio de Educación suspendió toda la actividad escolar de este viernes 6 de noviembre en Calingasta ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan.
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El alerta del SMN dejó a un departamento sanjuanino sin clases este viernes
Por recomendación de Protección Civil y ante el alerta del SMN, Educación suspendió las clases de todos los niveles y turnos este viernes 6 de noviembre en Calingasta.