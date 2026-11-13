Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron demorados durante la madrugada de este viernes en Chimbas, luego de protagonizar una fuga al advertir la presencia de efectivos policiales. Ambos circulaban en una motocicleta que presentaba importantes faltantes y tenía el tambor de arranque violentado.
Dos adolescentes fueron demorados por el robo de una moto
Los jóvenes abandonaron una motocicleta Gilera de 150 cc al advertir la presencia policial y escaparon corriendo. Fueron interceptados a pocos metros y no pudieron acreditar la propiedad del rodado.