Dos adolescentes fueron demorados por el robo de una moto

El procedimiento se registró alrededor de las 4:45, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por calle Patagonia, en dirección de oeste a este.

Al llegar a la intersección con calle Colón, los efectivos observaron a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia del móvil policial, los jóvenes arrojaron el rodado sobre la calzada y emprendieron la huida a pie.