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Dos adolescentes fueron demorados por el robo de una moto

Los jóvenes abandonaron una motocicleta Gilera de 150 cc al advertir la presencia policial y escaparon corriendo. Fueron interceptados a pocos metros y no pudieron acreditar la propiedad del rodado.

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron demorados durante la madrugada de este viernes en Chimbas, luego de protagonizar una fuga al advertir la presencia de efectivos policiales. Ambos circulaban en una motocicleta que presentaba importantes faltantes y tenía el tambor de arranque violentado.

El procedimiento se registró alrededor de las 4:45, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por calle Patagonia, en dirección de oeste a este.

Al llegar a la intersección con calle Colón, los efectivos observaron a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia del móvil policial, los jóvenes arrojaron el rodado sobre la calzada y emprendieron la huida a pie.

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Posteriormente, los efectivos constataron que se trataba de una motocicleta Gilera de 150 cc, de color gris y negro, que no tenía dominio colocado. Además, el vehículo presentaba el tambor violentado y el faltante de la tapa del tanque, espejos retrovisores, cachas, faro delantero, guiños y plásticos laterales.

Al ser consultados, los adolescentes no pudieron acreditar la propiedad del rodado ni presentaron documentación que justificara su procedencia.

Ante esta situación, se dio intervención al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que deberá determinar las medidas correspondientes en relación con los menores involucrados.

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