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Uno de cada tres alumnos sufre bullying y la violencia digital agrava el problema

La UNESCO advierte que uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso por parte de sus compañeros y alerta sobre las consecuencias en la salud mental, la asistencia y el rendimiento escolar.

Uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre acoso escolar por parte de sus compañeros. La cifra forma parte de las alertas de la UNESCO, que este jueves 5 de noviembre conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, con un llamado a reforzar la prevención y garantizar entornos educativos seguros.

La jornada fue establecida por los Estados Miembros de la organización para el primer jueves de noviembre de cada año. Busca visibilizar las distintas formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes, tanto dentro de las escuelas como a través de internet, y sus consecuencias sobre los derechos, la salud y el bienestar.

La edición de 2026 lleva como lema “Cada estudiante, a salvo y con bienestar: de la promesa a la práctica”. La propuesta apunta a que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones sostenidas dentro del sistema educativo, con atención a la prevención de la violencia, la salud mental, el apoyo psicosocial, la inclusión, la seguridad digital y el acompañamiento a los docentes.

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La UNESCO advierte que la violencia y el ciberacoso afectan el rendimiento escolar, la salud mental y la calidad de vida de los estudiantes. Según los datos difundidos por el organismo, los niños y niñas que suelen ser víctimas de acoso tienen tres veces más probabilidades de sentirse excluidos en la escuela que quienes no atraviesan esa situación.

También presentan el doble de riesgo de faltar a clases y una mayor tendencia a abandonar el sistema educativo antes de completar la secundaria.

Aunque el acoso escolar y el ciberacoso están relacionados, se diferencian por el ámbito en el que ocurren. El primero se manifiesta de manera directa en las escuelas y otros espacios de aprendizaje, mientras que el segundo se desarrolla a través de celulares, computadoras y otras herramientas tecnológicas.

La violencia digital puede extenderse más allá del horario escolar y alcanzar otros espacios de la vida cotidiana de los chicos. Por eso, la organización considera que la educación debe tener un papel central en la formación sobre ciudadanía digital, seguridad en internet y prevención de situaciones de violencia.

La UNESCO plantea que la prevención requiere la participación de toda la comunidad educativa. El llamado incluye a estudiantes, familias, docentes, autoridades educativas, organizaciones sociales y empresas vinculadas con la tecnología.

Entre las herramientas para enfrentar el problema, el organismo destaca la importancia de fortalecer la autoestima, la empatía, la sinceridad, la voluntad y la amistad desde la infancia. También señala que los adultos deben acompañar a los chicos para que puedan identificar situaciones de violencia, pedir ayuda y protegerse frente al acoso en línea.

La jornada de este año marca el inicio del segundo ciclo quinquenal de la conmemoración internacional. La UNESCO también anticipó que la Segunda Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra los Niños se realizará en Manila, Filipinas, del 18 al 19 de noviembre de 2026, para evaluar los avances desde la conferencia de Bogotá de 2024.

En París, la organización prevé una sesión informativa y un diálogo sobre políticas para los Estados Miembros, además de presentar recursos para promover entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y libres de violencia.

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