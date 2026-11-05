Una tarde de calor intenso dejó a San Juan en el primer puesto del país

La Rioja registró 31,8°C, mientras que Mendoza llegó a 31,4°C. San Rafael quedó en el cuarto puesto, con 31°C, y Santiago del Estero completó los cinco primeros lugares, con 30,4°C.

La diferencia entre San Juan y el resto de las localidades volvió a destacar el calor en la provincia, en una jornada en la que varias ciudades superaron los 30°C.

El dato de humedad también sobresalió entre los registros difundidos. Con apenas un 16%, San Juan presentó uno de los valores más bajos entre las localidades que encabezaron el ranking.

La medición corresponde a las 17 y refleja la posición de la provincia en ese momento puntual. Por lo tanto, el primer puesto no necesariamente indica que San Juan haya registrado la temperatura máxima más alta de toda la jornada.

Con 32,2°C, la provincia quedó al frente del ranking nacional de calor de este jueves.