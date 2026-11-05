San Juan fue la provincia más calurosa del país este jueves 5 de noviembre, con una temperatura de 32,2°C registrada a las 17. Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor ubicó a la provincia por encima de La Rioja y Mendoza, que completaron los primeros puestos.
Una tarde de calor intenso dejó a San Juan en el primer puesto del país
Con 32,2°C y apenas 16% de humedad, San Juan encabezó este jueves el ranking nacional de temperaturas del SMN. La Rioja y Mendoza quedaron detrás.