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Una tarde de calor intenso dejó a San Juan en el primer puesto del país

Con 32,2°C y apenas 16% de humedad, San Juan encabezó este jueves el ranking nacional de temperaturas del SMN. La Rioja y Mendoza quedaron detrás.

San Juan fue la provincia más calurosa del país este jueves 5 de noviembre, con una temperatura de 32,2°C registrada a las 17. Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor ubicó a la provincia por encima de La Rioja y Mendoza, que completaron los primeros puestos.

El registro sanjuanino estuvo acompañado por una humedad relativa del 16%, un valor que reflejó las condiciones secas de la tarde. La temperatura superó por cuatro décimas a la de La Rioja, que alcanzó los 31,8°C.

El relevamiento del SMN correspondiente a las 17 ubicó a San Juan en el primer lugar, seguida por distintas localidades de Cuyo y del norte argentino.

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La Rioja registró 31,8°C, mientras que Mendoza llegó a 31,4°C. San Rafael quedó en el cuarto puesto, con 31°C, y Santiago del Estero completó los cinco primeros lugares, con 30,4°C.

La diferencia entre San Juan y el resto de las localidades volvió a destacar el calor en la provincia, en una jornada en la que varias ciudades superaron los 30°C.

El dato de humedad también sobresalió entre los registros difundidos. Con apenas un 16%, San Juan presentó uno de los valores más bajos entre las localidades que encabezaron el ranking.

La medición corresponde a las 17 y refleja la posición de la provincia en ese momento puntual. Por lo tanto, el primer puesto no necesariamente indica que San Juan haya registrado la temperatura máxima más alta de toda la jornada.

Con 32,2°C, la provincia quedó al frente del ranking nacional de calor de este jueves.

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