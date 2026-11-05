La dura sanción que recibió Montiel por la roja en el Superclásico

La dura sanción que recibió Gonzalo Montiel por la roja en el Superclásico: los partidos de River que se pierde

El campeón del mundo ya cumplió una de las tres fechas ante Aldosivi. Le quedan dos: Octavos de final del Torneo Clausura, por ahora ante Lanús en el Monumental. El partido siguiente, sea por los cuartos de final o, si River queda eliminado, por la primera fecha del Apertura 2027, salvo que haya una amnistía.

Por qué hay bronca en River con la sanción

En River el castigo era esperado. El presidente Stéfano Di Carlo había confirmado que el club pidió formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro que expulsó a Montiel, no vuelva a dirigir al equipo. Con ese antecedente, en el Millonario creían que el Tribunal podía mostrarse duro. El malestar crece por dos motivos: