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La dura sanción que recibió Montiel por la roja en el Superclásico

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por tres partidos a Gonzalo Montiel, que se perderá los octavos del Clausura ante Lanús y el partido siguiente.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por tres partidos a Gonzalo Montiel por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El lateral de River vio la roja por “juego brusco grave” tras una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. El fallo, que se conoció hoy, cayó mal en Núñez: el club ya venía en conflicto con la AFA por el arbitraje de aquel partido.

La dura sanción que recibió Gonzalo Montiel por la roja en el Superclásico: los partidos de River que se pierde

El campeón del mundo ya cumplió una de las tres fechas ante Aldosivi. Le quedan dos: Octavos de final del Torneo Clausura, por ahora ante Lanús en el Monumental. El partido siguiente, sea por los cuartos de final o, si River queda eliminado, por la primera fecha del Apertura 2027, salvo que haya una amnistía.

Por qué hay bronca en River con la sanción

En River el castigo era esperado. El presidente Stéfano Di Carlo había confirmado que el club pidió formalmente que Nicolás Ramírez, el árbitro que expulsó a Montiel, no vuelva a dirigir al equipo. Con ese antecedente, en el Millonario creían que el Tribunal podía mostrarse duro. El malestar crece por dos motivos:

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  • Lautaro Blanco no recibió sanción. En River consideran que hizo una falta similar sobre Tobías Andrada, y podrá jugar con Boca el sábado 7 de noviembre.
  • Los antecedentes: en el Clausura hubo otras 11 rojas por juego brusco. Tres recibieron una fecha y ocho recibieron dos. La de Franco Nicola (Atlético Tucumán) fue reducida a una. Ningún caso llegó a tres partidos.

Giovanni González y Martínez Quarta, las alternativas de Leonardo Ponzio

El uruguayo Giovanni González jugó ante Aldosivi en el Minella y se perfila como titular para los octavos. Hasta ahora suma siete partidos con la camiseta de River. Lucas Martínez Quarta, el otro expulsado en el Superclásico, recibió solo una fecha, ya cumplida ante Aldosivi.

El informe consideró que su falta evitó una oportunidad manifiesta de gol, una infracción que tiene una pena de un partido. Igual, no tiene asegurado el regreso al equipo: después de otra falla en un partido decisivo, Lautaro Rivero podría quedarse con el puesto.

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