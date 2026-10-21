Cuando hablamos de frutos secos, hay ciertos mitos que se fueron cayendo con el correr del tiempo y ya no los miramos solo como fuente de grasa, sino como herramienta de energía siempre y cuando los consumamos al natural. Sin embargo, no todos tienen los mismos beneficios, ya que, las nueces tienen un alto contenido en omega-3, las almendras son buenas por su contenido en magnesio, pero ¿Qué sucede con los pistachos?
El fruto seco que ayuda a reducir el colesterol y cuidar el corazón
Este alimento comenzó a hacerse muy popular en los últimos tiempos, pero lo que no saben muchos es que este fruto seco tiene un buen nivel nutricional.