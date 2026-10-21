El fruto seco que ayuda a reducir el colesterol y cuidar el corazón

Otros beneficios de los pistachos

El especialista en Cardiología indicó que, además, estos frutos secos “ayudan a mejorar la tensión arterial y la salud de los vasos sanguíneos”, a la vez que agregó: “Aunque no se ha demostrado que puedan alargar la vida como lo han hecho otros frutos secos como las nueces, todo apunta a que sí”.

En tanto, Rojas señaló que, a lo largo de nuestra vida escuchamos que “todo en exceso es malo” y, por muy saludables que sean los pistachos, no son inherentes a esta expresión.

Según argumentó el experto, para disfrutar de todos estos beneficios deberemos consumir aquellos que estén tostados, naturales y, preferiblemente, sin sal. En cuanto a las cantidades, “aproximadamente un puñado, lo que son 25 o 30 gramos al día”.

Por último, dio un truco y es que se deben comprar siempre con cáscara. “Al hacerlo, tardas más en comerlos, lo que aporta saciedad, te permites ver cuánto has comido y es mucho más difícil acabar con media bolsa sin darte cuenta”, expresó Rojas.