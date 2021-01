Un grupo de monjas la rompen en TikTok

Su video más reciente fue compartido esta semana y bromea sobre ceder a la tentación. En este, dos monjas mantienen una charla usando la letra de la canción 'Is This Available' del famoso 'tiktoker' Lubalin. La grabación ya alcanzó 1,5 millones de reproducciones, más de 270.000 'Me gusta' y superó los 5.800 comentarios hasta el momento de publicado este artículo.

La hermana Bethany de Daughters of St Paul explicó en una entrevista que la misión de su congregación es "llevar a Jesús al mundo utilizando los medios de comunicación más modernos y eficaces". Las religiosas han visto en TikTok una gran oportunidad para lograrlo y, según Bethany, aún siguen "probando cosas" para sacarle más provecho y saber la mejor manera de utilizar la plataforma. "Hay mucho potencial en TikTok, por eso queremos estar ahí", añade.