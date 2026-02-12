Un estudio revela que 9 de cada 10 argentinos quieren elegir dónde cobrar

image

Este desfasaje evidencia una brecha entre las preferencias de los usuarios y el sistema vigente. El relevamiento también indica que más del 76% de los encuestados utiliza billeteras virtuales de manera habitual para administrar su dinero, integrándolas a sus rutinas diarias de pagos, transferencias, compras y control de gastos.

En materia de confianza, 6 de cada 10 personas consideran que estas plataformas son seguras para manejar sus recursos, lo que explica su crecimiento frente al sistema financiero tradicional.

El estudio refleja además diferencias según la edad y el tipo de empleo. Entre los jóvenes adultos, el 78% considera que cobrar el salario en una billetera digital sería más práctico, mientras que el 67% lo asocia con mayor tranquilidad.

En el caso de trabajadores independientes e informales, más del 65% respalda esta modalidad, destacando la flexibilidad y la autonomía que ofrece.

Entre los principales motivos de preferencia aparecen la menor burocracia, la facilidad de uso y la posibilidad de centralizar múltiples funciones en una sola aplicación. También se valora la opción de generar rendimientos diarios sobre los saldos disponibles.

En paralelo, el marco normativo continúa siendo objeto de debate. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo establece que los salarios deben depositarse en cuentas bancarias, aunque las tendencias sociales avanzan hacia modelos más flexibles.

Este escenario mantiene abierta la discusión sobre el futuro del sistema de pago de haberes y el rol que tendrán las billeteras virtuales en el mercado laboral argentino.

