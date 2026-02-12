Ingeniería abrió sus puertas para sembrar vocaciones científicas en niñas

En ese sentido, explicó la importancia de acercar la ingeniería de manera concreta y vivencial. “Qué mejor que en edades tempranas mostrar qué es lo que hace una ingeniera. Cuando se vive en primera persona es muy significativo en la vida de un niño: poder palpar, poder ver qué es lo que hace un ingeniero eléctrico, una ingeniera en agrimensura o en ingeniería civil. Muchas veces se ve la ingeniería como algo muy abstracto y este es el espacio para dar a conocer la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana”, indicó.

Como ejemplo, mencionó situaciones habituales que muchas veces pasan desapercibidas: “En la escuela hemos utilizado mapas y no sabemos que esos mapas son a partir de imágenes satelitales. Todo eso es muy significativo para que las niñas se cuestionen, se pregunten y sigan avanzando en el conocimiento”.

ingeniería

Acortar la brecha

La jornada también puso el foco en la necesidad de reducir la brecha de género en las carreras STEM. Si bien reconoció que las estadísticas muestran avances, Andrea subrayó que aún queda camino por recorrer.

“Las estadísticas van creciendo. A nosotros nos está pasando con el número de ingresantes: va aumentando el porcentaje de mujeres en ingeniería. Por ejemplo, en ingeniería de minas teníamos un 14% de mujeres y hoy tenemos un 40% de mujeres ingresantes”, detalló.

Atribuyó este crecimiento al trabajo sostenido dentro de la institución: “Esta muestra no podría haberse realizado sin el compromiso de nuestros docentes e investigadores. Hay muchos hijos e hijas de docentes y no docentes, inclusive de estudiantes, queriendo mostrar qué es lo que hacen. Creo que es algo muy positivo y muy significativo el compromiso que tiene la universidad de acercar la ciencia a la sociedad”.

“La Facultad de Ingeniería siempre decimos que es una facultad de puertas abiertas y la comunidad, a través de esta participación, está mostrando que le interesa qué es lo que se hace en su interior”, agregó.

Acompañamiento a las estudiantes madres

Consultada sobre los desafíos que enfrentan muchas mujeres para sostener sus estudios, especialmente aquellas que atraviesan la maternidad, la decana confirmó que habrá nuevas medidas de acompañamiento.

“Tenemos muy buenas noticias. Tuve una reunión la semana pasada con la dirección del Consejo Directivo de WIM, Mercedes Rodríguez, que nos ha asegurado nuevamente becas para este año y también vamos a trabajar con otras empresas para poder generar más becas de jardines maternales”, anunció.

El programa de jardines maternales, explicó, es una herramienta clave para evitar la deserción. “No es tan sólo generar vocaciones y aumentar el número de mujeres ingresantes, sino luego acompañarlas, porque muchas atraviesan la maternidad y no es sencillo complementar lo profesional, lo estudiantil con lo familiar y lo maternal”.

Y concluyó: “No queremos llegar a que nuestras estudiantes tengan que elegir, sino que sean libres de poder buscar su futuro y complementar su vida personal con la vida profesional”.