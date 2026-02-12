Susto en Mendoza: un micro que iba a San Juan perdió dos ruedas en plena ruta

Los propios ocupantes comenzaron a advertir ruidos extraños mientras avanzaban, hasta que finalmente se produjo el desprendimiento de los neumáticos. Las ruedas quedaron desparramadas a un costado de la ruta y el colectivo terminó cruzado sobre la trocha central.

De acuerdo a medios mendocinos, el hecho no terminó en tragedia por circunstancias fortuitas, ya que ningún vehículo que circulaba en la misma dirección impactó desde atrás.

A pesar de lo peligroso de la situación, no se registraron personas heridas de gravedad. Sin embargo, el incidente generó importantes demoras en el tránsito durante varias horas. Personal de la Policía de Mendoza debió intervenir para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona, mientras se realizaban las tareas para remover el vehículo.

En tanto, los pasajeros debieron permanecer a la espera hasta que arribó otro colectivo de la misma empresa, que finalmente los trasladó para continuar el viaje hacia San Juan.