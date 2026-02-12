Susto en Mendoza: un micro que iba a San Juan perdió dos ruedas en plena ruta
Un colectivo que viajaba desde Chile hacia San Juan perdió dos ruedas en Mendoza y quedó detenido en plena calzada. No hubo heridos, pero se generaron demoras y tensión.
Un colectivo que realizaba un tour de compras desde Chile hacia San Juan protagonizó un grave incidente vial en Mendoza, luego de perder dos ruedas traseras mientras circulaba por el Acceso Sur, a la altura del departamento Guaymallén.
El episodio ocurrió alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando el vehículo de gran porte perdió una rueda de cada lado en la parte trasera. La situación obligó al conductor a reducir bruscamente la velocidad y detenerse en plena calzada.
Según trascendió, el micro había partido desde Chile con destino final en San Juan y pertenecía a la empresa Expreso Cuyano. En la unidad viajaban 34 pasajeros que regresaban al país tras realizar compras.
Los propios ocupantes comenzaron a advertir ruidos extraños mientras avanzaban, hasta que finalmente se produjo el desprendimiento de los neumáticos. Las ruedas quedaron desparramadas a un costado de la ruta y el colectivo terminó cruzado sobre la trocha central.
De acuerdo a medios mendocinos, el hecho no terminó en tragedia por circunstancias fortuitas, ya que ningún vehículo que circulaba en la misma dirección impactó desde atrás.
A pesar de lo peligroso de la situación, no se registraron personas heridas de gravedad. Sin embargo, el incidente generó importantes demoras en el tránsito durante varias horas. Personal de la Policía de Mendoza debió intervenir para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona, mientras se realizaban las tareas para remover el vehículo.
En tanto, los pasajeros debieron permanecer a la espera hasta que arribó otro colectivo de la misma empresa, que finalmente los trasladó para continuar el viaje hacia San Juan.