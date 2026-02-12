Granizo: este viernes cierra la inscripción para ayudas a productores afectados

El trámite es fundamental para poder acceder al Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, una herramienta destinada a acompañar a los trabajadores del sector agropecuario que sufrieron pérdidas productivas.

Desde la Dirección de Contingencia y Registro de Productores, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, informaron que para acceder al beneficio es indispensable contar con el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA) actualizado.