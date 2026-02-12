El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recordó que este viernes 13 de febrero es el último día para que los productores afectados por la tormenta de granizo registrada el pasado 30 de enero realicen la denuncia formal de los daños ocasionados en sus cultivos.
Granizo: este viernes cierra la inscripción para ayudas a productores afectados
