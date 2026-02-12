"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > granizo

Granizo: este viernes cierra la inscripción para ayudas a productores afectados

El Ministerio de Producción informó que este viernes 13 vence el plazo para que los productores afectados por el granizo del 30 de enero denuncien los daños y accedan a la asistencia económica.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recordó que este viernes 13 de febrero es el último día para que los productores afectados por la tormenta de granizo registrada el pasado 30 de enero realicen la denuncia formal de los daños ocasionados en sus cultivos.

El trámite es fundamental para poder acceder al Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas, una herramienta destinada a acompañar a los trabajadores del sector agropecuario que sufrieron pérdidas productivas.

Desde la Dirección de Contingencia y Registro de Productores, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, informaron que para acceder al beneficio es indispensable contar con el Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA) actualizado.

Te puede interesar...

No obstante, aclararon que aquellos productores que aún no cuenten con el RUPA deben realizar igualmente la denuncia, ya que el organismo continúa trabajando en nuevos programas de asistencia orientados al sector. Las presentaciones deben efectuarse de manera presencial en la Dirección de Contingencia y Registro de Productores, ubicada en el cuarto piso, Núcleo 5, del Edificio Centro Cívico, en el horario de 8 a 13 horas.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 430-8326 o 430-6345.

Temas

Te puede interesar