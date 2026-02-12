Colapsó una calle donde construían una estación de subte

A pesar de la espectacularidad del hundimiento, las autoridades confirmaron un dato milagroso: no se registraron víctimas ni heridos, gracias a la rápida reacción de quienes estaban en la superficie.

La causa: una falla invisible

Las investigaciones técnicas preliminares apuntan a una filtración de agua (seepage) en el tramo subterráneo entre las estaciones Qixin Road y Xinjian Road. Esta falla hidráulica socavó la base del terreno de forma silenciosa hasta que la estructura superficial colapsó por el peso.

Actualmente, la zona se encuentra bajo un estricto bloqueo total. Equipos de ingeniería trabajan en la estabilización del cráter para evitar que el hundimiento afecte a los edificios cercanos.

El gobierno local inició una inspección técnica en todo el trazado de la obra para descartar nuevos puntos críticos, mientras que el tránsito en este sector neurálgico de Shanghái permanecerá interrumpido por tiempo indeterminado.