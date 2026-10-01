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Día internacional del café: lo que hay detrás de una taza

El café es uno de los productos más comercializados del mundo y su impacto va desde el pequeño agricultor en zonas tropicales hasta el barista en la cafetería de la esquina.

Esta fecha, oficializada por la Organización Internacional del Café (OIC) en 2014 y lanzada formalmente en 2015, no es solo un pretexto para disfrutar de un buen espresso o un latte. Es un llamado de atención sobre la vasta y compleja cadena que hay detrás de nuestra taza.

Mucho más que una dosis de energía

El café es uno de los productos más comercializados del mundo y su impacto va desde el pequeño agricultor en zonas tropicales hasta el barista en la cafetería de la esquina. La celebración busca generar conciencia sobre varios puntos clave:

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  • Comercio Justo y Productores: Es esencial garantizar condiciones de trabajo seguras y justas para millones de personas, muchas de ellas mujeres, que se dedican al cultivo. El objetivo es que los beneficios lleguen a quienes más se esfuerzan en la base de la cadena.
  • Sostenibilidad Ambiental: Se promueve la producción responsable para preservar los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas de cultivo.
  • Valor Cultural y Económico: La efeméride reconoce al café como una bebida que ha modelado hábitos sociales, impulsado la economía de países enteros y se ha consolidado como un ritual diario en casi todas las culturas.

¿Cómo sumarse a la celebración?

Hoy, la invitación es a ir más allá de la bebida. Al tomar tu taza, recordá que podés celebrar de forma activa:

  • Elige calidad y origen: Prioriza el café de especialidad o aquel que garantiza condiciones de Comercio Justo.
  • Prueba algo nuevo: Explora los distintos métodos de preparación (prensa francesa, V60, italiana) o las variedades de granos.
  • Apoya lo local: Visita esa cafetería de barrio que se esmera en tostar y preparar un producto excelente.

En definitiva, el Día del Café nos recuerda que esta infusión universal es un motor económico y cultural que merece ser consumido, y sobre todo, producido, de manera responsable

FUENTE: latrochadigital.com.ar

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