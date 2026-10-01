Día internacional del café: lo que hay detrás de una taza

Comercio Justo y Productores: Es esencial garantizar condiciones de trabajo seguras y justas para millones de personas, muchas de ellas mujeres, que se dedican al cultivo. El objetivo es que los beneficios lleguen a quienes más se esfuerzan en la base de la cadena.

Es esencial garantizar condiciones de trabajo seguras y justas para millones de personas, muchas de ellas mujeres, que se dedican al cultivo. El objetivo es que los beneficios lleguen a quienes más se esfuerzan en la base de la cadena. Sostenibilidad Ambiental: Se promueve la producción responsable para preservar los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas de cultivo.

Se promueve la producción responsable para preservar los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas de cultivo. Valor Cultural y Económico: La efeméride reconoce al café como una bebida que ha modelado hábitos sociales, impulsado la economía de países enteros y se ha consolidado como un ritual diario en casi todas las culturas.

¿Cómo sumarse a la celebración?

Hoy, la invitación es a ir más allá de la bebida. Al tomar tu taza, recordá que podés celebrar de forma activa:

Elige calidad y origen: Prioriza el café de especialidad o aquel que garantiza condiciones de Comercio Justo.

Prioriza el café de especialidad o aquel que garantiza condiciones de Comercio Justo. Prueba algo nuevo: Explora los distintos métodos de preparación (prensa francesa, V60, italiana) o las variedades de granos.

Explora los distintos métodos de preparación (prensa francesa, V60, italiana) o las variedades de granos. Apoya lo local: Visita esa cafetería de barrio que se esmera en tostar y preparar un producto excelente.

En definitiva, el Día del Café nos recuerda que esta infusión universal es un motor económico y cultural que merece ser consumido, y sobre todo, producido, de manera responsable