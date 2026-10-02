Las plantas de interior que absorben la humedad de las paredes

FUENTE: Diaro Uno
Si tenés problemas de humedad en tu casa y buscás una solución natural, económica y estética, hay plantas de interior que son infalibles, entre ellas se destacan:
La palma areca: es ideal para esta época porque le da un toque veraniego a tu hogar y su follaje y crecimiento rápido la convierten en una de las mejores plantas para absorber humedad y purificar el aire.
Las monsteras: son las reinas en el diseño de interiores, adoran absorber la humedad sin problemas y son las protagonistas para ambos casos.
Drácena: son expertas en purificar el ambiente, aprovechar los espacios húmedos y adornar cada rincón donde las ubiques.
Son las compañeras perfectas para propiciar un ambiente sano, atractivo y libre de humedad.
Las calatheas: necesitan un entorno húmedo para vivir, con sus hojas estampadas pueden adornar cualquier rincón del baño. Si necesitas una planta que combine estética con funcionalidad, esta es la indicada.
Beneficios de tener plantas que absorben la humedad interior
- Reducen la posibilidad de tener moho y hongos adentro del hogar.
- Disminuyen malos olores asociados a la misma humedad.
- Son plantas ideales para absorber toxinas del ambiente.
- Proporcionan una estética natural a tus espacios
- Tenerlas en casa muestra un vínculo constante con la naturaleza.
- Aprovecharlas implica un ahorro de consumo energético, porque si eres de usar deshumidificadores eléctricos, ya no los necesitarás.
- Son un aporte sostenible y económico.
- Además de ser funcionales para estos casos, decoran y embellecen todo.