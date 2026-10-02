Las plantas de interior que absorben la humedad de las paredes

Si tenés problemas de humedad en tu casa y buscás una solución natural, económica y estética, hay plantas de interior que son infalibles, entre ellas se destacan:

La palma areca: es ideal para esta época porque le da un toque veraniego a tu hogar y su follaje y crecimiento rápido la convierten en una de las mejores plantas para absorber humedad y purificar el aire.

Las monsteras: son las reinas en el diseño de interiores, adoran absorber la humedad sin problemas y son las protagonistas para ambos casos.

Drácena: son expertas en purificar el ambiente, aprovechar los espacios húmedos y adornar cada rincón donde las ubiques.

Son las compañeras perfectas para propiciar un ambiente sano, atractivo y libre de humedad.

Las calatheas: necesitan un entorno húmedo para vivir, con sus hojas estampadas pueden adornar cualquier rincón del baño. Si necesitas una planta que combine estética con funcionalidad, esta es la indicada.

Beneficios de tener plantas que absorben la humedad interior