Te mostramos trucos para que sepas qué personas te bloquearon en WhatsApp

MIRA EL LISTADO DE PERSONAS QUE TE BLOQUEARON EN WHATSAPP

Para poder realizar este truco es necesario descargar el APK de WhatsApp Plus.

Puedes instalar el APK a través de este enlace.

Recuerda que siempre es mejor hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en caso quieras recuperarlas en un futuro.

Ahora solo ingresa a WhatsApp Plus.

Pulsa los tres puntitos de la esquina superior. Allí verás la herramienta de “Funciones Plus”.

Pulsa sobre ella y se te mostrará un menú nuevo.

Entre ellas encontrarás el botón de “¿Quién te bloqueó?”.

Púlsalo y verás un listado de personas que te han bloqueado, además de los cambios que han hecho durante los días anteriores.

En caso quieras mantener WhatsApp Plus, lo puedes hacer. En caso ya no te sea beneficioso por posibles baneos, es mejor regresar a WhatsApp.

DESVENTAJAS DE WHATSAPP PLUS

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.