Te enseñamos a eliminar las manchas de lavandina de la ropa

Se cree que las manchas de lavandina nunca saldrán, pero existen unos trucos caseros para lograr quitarlas y poder volver a utilizar esa ropa como si fuera recién comprada.

Cómo eliminar las manchas de lavandina de la ropa

Uno de los productos más útiles es el vinagre blanco: mezclar vinagre y alcohol, humedecer un paño limpio y colocarlo sobre la mancha, pero no frotes dado que la mancha podría expandirse. Empapar la zona y lavar con agua fría. Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.

Para neutralizar el efecto decolorante también se puede echar alcohol. Si no hay a mano, lavar con abundante agua de manera inmediata para que la mancha no crezca. Si a pesar de estos esfuerzos la mancha no sale, podemos usar un algodón empapado en vodka y frotar con suavidad para que disminuya la zona blanqueada.

Otro remedio casero es realizar una mezcla con los siguientes productos: una cucharada de tiosulfato de sodio y una taza de agua. Con el preparado listo, empapar un trapo y colocarlo sobre la mancha unos 10 o 15 minutos para que haga efecto. Finalmente, lavar con abundante agua fría y secarla a la sombra evitando el sol.

Además, se puede recurrir al hack de cubrir la mancha con un tinte de ropa del mismo tono o uno un poco más fuerte para asegurarte que desaparecerá casi por completo. También se puede utilizar pintura.