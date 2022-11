Soñaba con ser mamá, gastó U$S100 mil para serlo y ahora se arrepintió

"Después de terminar una relación seria cuando tenía 35 años, me preocupaba no conocer a nadie más y no tener nunca mis propios hijos. Hice todo lo posible para conseguirlo. A los 36 años, congelé mis óvulos; a los 40, todavía soltera, intenté concebir por mi cuenta con semen de donante".

"Luego conocí a alguien cuando menos lo esperaba, y lo intentamos juntos, soportando la FIV, un embarazo natural y un aborto espontáneo antes de decidirme a buscar una donante de óvulos. Cuando, a los 44 años, en mi octavo ciclo de FIV, y el primero utilizando un óvulo de donante, por fin me quedé embarazada, y seguí estándolo, no me atrevía a creer en mi suerte".

"Pero después de un parto relativamente sencillo -una cesárea planificada, teniendo en cuenta mi edad y el tamaño del bebé- nuestro hijo estaba aquí".

"Cuando me lo pusieron en el pecho, no sentí esa oleada de amor de la que habla la gente. Más bien sentí incredulidad por el hecho de que, después de tanto tiempo, aquí estaba: era nuestro, éramos padres. Recuerdo que, tres días después, en una burbuja posnatal de hormonas eufóricas, me quedé llorando de felicidad sobre su cuna mientras dormía y me maravillé de este milagro que habíamos hecho. Es tan perfecto", susurré, asombrada".

Pero lo que vino después fue lo inesperado. Un sentimiento de “resignación, resentimiento, horror y miseria”.

Y entre los errores que cometió admite que “no se permitió a sí misma pensar en cómo sería realmente la vida con un bebé”.