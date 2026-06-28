La mezcla de jugo de naranja con bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los remedios caseros más difundidos para aliviar el malestar estomacal. Aunque su preparación es sencilla, el efecto que genera responde a una reacción química específica y no está exenta de contraindicaciones.
¿Sirve mezclar jugo de naranja con bicarbonato?: qué efecto tiene en el organismo
La combinación se popularizó como un remedio casero para aliviar la acidez y el malestar estomacal. Sin embargo, especialistas advierten que no es apta para todas las personas.