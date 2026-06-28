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¿Sirve mezclar jugo de naranja con bicarbonato?: qué efecto tiene en el organismo

La combinación se popularizó como un remedio casero para aliviar la acidez y el malestar estomacal. Sin embargo, especialistas advierten que no es apta para todas las personas.

La mezcla de jugo de naranja con bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los remedios caseros más difundidos para aliviar el malestar estomacal. Aunque su preparación es sencilla, el efecto que genera responde a una reacción química específica y no está exenta de contraindicaciones.

Al combinar el jugo de naranja, naturalmente ácido y rico en vitamina C, con el bicarbonato de sodio, que es un compuesto alcalino, se produce una reacción de neutralización. Como resultado, el líquido libera dióxido de carbono, generando la clásica efervescencia.

Esta reacción reduce la acidez de la bebida y, por ese motivo, algunas personas la utilizan de forma ocasional para aliviar la acidez, la pesadez estomacal o las molestias digestivas luego de comidas abundantes.

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Además, debido a su aporte de minerales, algunos deportistas la consumen de manera casera como una alternativa para favorecer la hidratación después de realizar actividad física intensa, aunque no existe evidencia suficiente que respalde este uso como una recomendación general.

Cuándo no se recomienda

A pesar de su popularidad, el preparado no es apto para todas las personas. El bicarbonato contiene una cantidad importante de sodio, por lo que su consumo puede resultar perjudicial para quienes padecen hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o deben seguir dietas bajas en sal.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar este tipo de remedios solo de manera ocasional y consultar con un profesional de la salud si la acidez o el malestar digestivo se presentan con frecuencia.

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