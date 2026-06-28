¿Sirve mezclar jugo de naranja con bicarbonato?: qué efecto tiene en el organismo

Además, debido a su aporte de minerales, algunos deportistas la consumen de manera casera como una alternativa para favorecer la hidratación después de realizar actividad física intensa, aunque no existe evidencia suficiente que respalde este uso como una recomendación general.

Cuándo no se recomienda

A pesar de su popularidad, el preparado no es apto para todas las personas. El bicarbonato contiene una cantidad importante de sodio, por lo que su consumo puede resultar perjudicial para quienes padecen hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o deben seguir dietas bajas en sal.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar este tipo de remedios solo de manera ocasional y consultar con un profesional de la salud si la acidez o el malestar digestivo se presentan con frecuencia.