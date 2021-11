Se tragó un auricular inalámbrico por error y su reacción se hizo viral

Los auriculares inalámbricos son aparatos que suelen ser cómodos a la hora de utilizar, a tal punto que es sencillo llevarlos puestos durante largas hora. Hay ocasiones en donde se olvidan que los llevan puestos o bien se duermen utilzándolos.

En esta oportunidad, una joven afirmó que confundió uno de sus AirPods con una pastilla y se lo tragó de manera involuntaria. En ese sentido, el hecho llamó la atención de muchas personas. Principalmente por el modo en el que sucedió el accidente, algo que no quedó del todo claro.

Según la mujer, quien utiliza el usuario @iamcarliiib en TikTok, publicó un clip en donde explicó que en un momento de distracción confundió la pastilla con el auricular. La joven especificó que el error se produjo debido a que estaba en su cama y tenía el ibuprofeno en una mano y uno de sus AirPods en la otra.

"Estaba acostándome en mi cama, tenía la pastilla en una mano y el auricular izquierdo en la otra. Me metí algo a la boca, tomé agua de una botella y al tragar me di cuenta que no era el ibuprofeno", aseguró en el vídeo corto que subió a la red social china.

Cuando se percató de lo que había ocurrido, se puso nerviosa e intentó provocarse el movito para poder sacar el dispositivo electrónico. Pero ya era tarde. Fue entonces que aprovechó que los AirPods estaban conectados aún a su iPhone, y grabó sonidos desde su estómago y los publicó a la red social.

En ese momento de desesperación se comunicó con una amiga, a la cual le hizo escuchar el mensaje que grabó de su estómago y afirmó que ella se quedó sorprendida. Según contó la muchacha, finalmente el auricular terminó saliendo de forma natural al día siguiente de haberlo ingerido por error. Además, afirmó que no volverá a usar los AirPods en el futuro.

El clip publicado por la joven se hizo viral rápidamente. Actualmente acumula más de 3.1 millones de visualizaciones, recibió más de 367 mil me gusta y obtuvo cerca de dos mil comentarios. Entre los usuarios habían quienes expresaban que el hecho había sido realizado adrede, mientras que otros señalaban que no tenía que preocuparse porque su cuerpo iba a expulsarlo con rapidez.

Por último, si bien no es habitual que un adulto se trague uno de estos dispositivos, esta no es la primera vez que sucede. En 2019 un joven tragó uno de los AirPods accidentalmente cuando estaban durmiendo. Cuando no encontró al despertarse, recurrió a la función de "Encontrar mi iPhone" y determinó que este estaba en su estómago. Sorprendentemente, cuando lo recuperó, el auricular seguía funcionando.