Se cumplen 32 años de la muerte de Freddie Mercury

Pese a que su salud empeoraba con el tiempo, Queen grabó el que sería el último disco de la banda, Innuendo.

Algunos de sus éxitos más conocidos en la voz de Mercury fueron: “We Are The Champions,” “Radio Ga Ga”, “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, y “The Show Must Go On”. Esta última la grabó cuando su estado de salud estaba debilitado a pocos meses de su fallecimiento.

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en su mansión de Garden Lodge, a la edad de 45 años a causa de una neumonía bronquial debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Un día antes, la prensa había anunciado que el artista padecía esa enfermedad.

Pese a que no era profesaba ninguna religión, su funeral lo dirigió un sacerdote zoroástrico. Fue incinerado y sus cenizas reposan en lugar que es desconocido.