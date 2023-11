Salió a bailar, se emborrachó y volvió sin su pierna ortopédica

El esperado reencuentro tuvo lugar recién el pasado jueves, cuando este vecino de la ciudad se enteró de que la prótesis que había perdido estaba en el hospital y expresó su intención de buscarla. El sujeto estuvo dos días sin su pierna ortopédica.

La palabra del hombre que perdió su pierna ortopédica tras una noche "loca"

Después de recuperar su prótesis, el hombre compartió su experiencia con varios medios locales y reveló cuánto tiempo lleva utilizando la pierna ortopédica.

"Me caí de un techo al que me subí apurado porque escuché ruidos y pensé que me querían robar. Estuve en coma", dijo el carpintero sobre cómo terminó en la situación de tener una pierna desmontable. Hecho que habría tenido lugar hace 6 meses.

Este inusual suceso se difundió rápidamente, llegando a la cuenta de Instagram 'cordobeces', conocida por compartir contenido humorístico. En una publicación, acompañada de una imagen de la prótesis perdida, se escucha un audio donde el hombre relata con humor: "¡Sí! Me chupé y la perdí a la pata, ¿Ahí está? Uh, mirá vos, noo".

Érica Mabel Ferreyra, la aparente salvadora, compartió el hallazgo en Facebook. En respuesta, el hombre envió un audio hilarante.