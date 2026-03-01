Qué le pasa al cuerpo si comemos pasta todos los días

Así pues, lo que daña la salud no es comer pasta, sino sostener durante meses un patrón monótono con poca proteína de calidad, pocas verduras y un exceso de calorías derivadas de raciones grandes o salsas muy densas. Según Clemente, esto facilita un aumento del tejido adiposo, una peor saciedad y, en personas predispuestas, un empeoramiento del control glucémico.

¿Cómo afecta el tipo de pasta a la salud?

La pasta integral suele aportar más fibra y micronutrientes propios del grano completo, lo que tiende a mejorar la saciedad, el tránsito intestinal y el perfil metabólico cuando se compara con versiones refinadas dentro de un patrón saludable, resalta el nutricionista.

Sin embargo, aclara, el factor decisivo es el plato completo: “La misma ración de pasta puede comportarse como una comida razonable o como una ‘bomba calórica’, según el acompañamiento”. En este sentido, si la pasta se presenta con verdura abundante y una proteína clara, la respuesta de glucosa suele ser más moderada y el hambre posterior se reduce.

En caso de que se acompañe, por ejemplo, de salsas ricas en grasa, queso en exceso, embutidos o aceite sin medida, el impacto cambia. “Sube la densidad energética y es fácil superar las necesidades del día sin percibirlo, con consecuencias sobre el peso y el metabolismo”, advierte.

En el caso del peso corporal, la variable central es el balance energético sostenido. “Si la pasta diaria lleva a comer más calorías de las que se gastan, el cuerpo almacenará ese excedente, normalmente en forma de grasa. Si, por el contrario, la ración es adecuada y la comida está bien construida, la pasta puede encajar incluso en estrategias de pérdida de grasa”, dice.