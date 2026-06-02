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Un estudio vincula la fatiga crónica con la falta de vitaminas B9 y B12

Una investigación realizada en Japón detectó que niveles elevados de homocisteína, asociados a deficiencias vitamínicas, podrían influir en el cansancio físico y la falta de motivación.

La sensación de cansancio permanente es una de las problemáticas más frecuentes de la vida actual. Aunque suele relacionarse con el estrés, la sobrecarga laboral o la falta de descanso, una reciente investigación científica encontró indicios de que la alimentación también podría desempeñar un papel determinante.

Un estudio encabezado por el profesor Hiroaki Kanouchi, de la Universidad Metropolitana de Osaka, analizó la relación entre determinados nutrientes esenciales y los niveles de fatiga en personas sanas. La investigación se centró especialmente en el ácido fólico (vitamina B9) y la vitamina B12, dos elementos fundamentales para el funcionamiento del organismo.

Los especialistas estudiaron a cerca de 600 adultos japoneses y evaluaron los niveles de homocisteína en sangre, una sustancia que suele aumentar cuando existe déficit de estas vitaminas. Posteriormente, compararon esos resultados con cuestionarios destinados a medir la fatiga física y la motivación diaria de los participantes.

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Los resultados mostraron una tendencia clara: quienes presentaban niveles más elevados de homocisteína también registraban menores concentraciones de ácido fólico y vitamina B12. Además, los hombres con valores altos de este marcador sanguíneo reportaron mayores niveles de agotamiento físico, mientras que en las mujeres se observó una asociación con una disminución de la motivación.

Según explicó Kanouchi, tradicionalmente la homocisteína se relaciona con enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y riesgo de fracturas. Sin embargo, los hallazgos sugieren que también podría estar vinculada a síntomas cotidianos como el cansancio persistente y la pérdida de energía.

Los investigadores destacaron que evitar deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico podría contribuir a mantener niveles saludables de homocisteína. Para ello recomendaron sostener una alimentación equilibrada que incluya alimentos ricos en estos nutrientes, como carnes, pescados, huevos, lácteos, vegetales de hoja verde, legumbres y cereales fortificados.

Si bien los científicos aclararon que se necesitan más estudios para profundizar la relación observada, los resultados abren una nueva línea de investigación sobre cómo la nutrición puede influir en el bienestar físico y mental de las personas.

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