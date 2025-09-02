Qué ejercicios ayudan a los hombres a combatir la eyaculación precoz

Beneficios de los ejercicios Kegel para hombres y cómo hacerlos

Entre los posibles beneficios de los ejercicios de Kegel para hombres, se encuentran:

Mejorar el control del intestino y la vejiga.

Controlar mejor las flatulencias.

Prevenir la pérdida de orina y heces.

Ayudar a que la vejiga se vacíe por completo.

Ayudar a lograr erecciones.

Ayudar a prevenir la eyaculación precoz.

En cuanto a la manera de hacerlos, puede ser difícil determinar si una persona está trabajando en los músculos correctos mientras realiza los ejercicios del suelo pélvico, especialmente porque estos músculos no son visibles.

Las instrucciones específicas para realizar ejercicios de Kegel varían, pero generalmente incluyen:

Tirar hacia arriba o contraer los músculos del suelo pélvico.

Mantenerlo así durante 3-5 segundos e ir incrementando hasta 10 segundos a medida que tomas práctica.

Relajarse lentamente durante el mismo tiempo que hemos realizado la sujeción.

Repetir 10 veces o hasta que los músculos se cansen.

Tipos de ejercicios Kegel para hombres

Los hombres deben realizar los ejercicios Kegel de 3 a 4 veces al día, incrementando las repeticiones a medida que aumenten su fuerza, al menos hasta 20 cada vez y la fuerza del suelo pélvicos mejorará con el tiempo. Algunos consejos para realizarlos correctamente son: