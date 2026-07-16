Invierno en casa: los trucos para ganar calidez sin gastar de más

La primera impresión también cuenta dentro de casa. Una alfombra, un mueble de madera, una lámpara de luz cálida o una vela aromática alcanzan para que el ingreso transmita una sensación de confort apenas se abre la puerta.

Dejar los zapatos afuera

Una costumbre muy común en Japón consiste en quitarse el calzado al ingresar y utilizar pantuflas o zapatillas exclusivas para el interior. Además de ayudar a mantener la limpieza, aporta comodidad y convierte la casa en un espacio más relajado.

El poder de los aromas

Canela, vainilla, naranja, cedro o clavo son fragancias que inmediatamente remiten al invierno. Utilizar difusores o aceites esenciales puede cambiar por completo la atmósfera de un ambiente y generar una sensación de calidez sin necesidad de prender la calefacción.

Mantas siempre a mano

Pocas imágenes representan mejor el invierno que una manta sobre el sillón. Tener varias disponibles no solo suma abrigo para toda la familia, sino que también aporta un detalle decorativo que hace ver los ambientes mucho más acogedores.

Apostar por luces cálidas

Las lámparas de pie, las luces indirectas o incluso pequeñas guirnaldas luminosas ayudan a crear espacios más íntimos. Durante los meses fríos, la iluminación tenue reemplaza el exceso de luz blanca y acompaña mejor las largas tardes de invierno.

Pensar en quienes visitan la casa

Si hay una habitación para invitados, sumar una manta extra, una luz para lectura o incluso una infusión de bienvenida puede marcar la diferencia. Son pequeños gestos que hacen sentir cómodos a quienes llegan.

El baño también puede transmitir calidez

Toallas más gruesas, una crema de manos a la vista, una vela aromática o algunos detalles decorativos alcanzan para que uno de los ambientes más funcionales de la casa también invite a relajarse.

Más allá de la decoración, el objetivo es que el hogar acompañe el cambio de estación. Cuando afuera baja la temperatura, adentro los pequeños detalles pueden hacer que cada rincón resulte mucho más confortable.