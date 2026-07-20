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Día del Amigo: por qué se celebra el 20 de julio

La fecha está inspirada en la llegada del Hombre a la Luna y surgió a partir de la iniciativa de un argentino.

Aunque no es un feriado ni una fecha patria, el Día del Amigo es una de las celebraciones más importantes para los argentinos. En esta jornada, millones de personas se reúnen para compartir un almuerzo o una cena, intercambiar regalos, enviar mensajes y celebrar esos vínculos que forman parte de su vida.

La fecha también invita a reflexionar sobre el valor de la amistad y tiene un origen muy particular, ya que fue inspirada por la llegada del hombre a la Luna en 1969. La iniciativa surgió de Enrique Ernesto Febbraro, un locutor y odontólogo argentino, que vio en ese hecho histórico un símbolo de unión entre las personas y propuso que cada 20 de julio se conmemorara la amistad.

Día del Amigo: ¿por qué se celebra cada 20 de julio en Argentina?

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La celebración del Día del Amigo en Argentina fue impulsada por Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo, profesor de Psicología, Filosofía e Historia, músico y locutor de Radio Argentina.

La idea surgió a comienzos de la década de 1940, cuando advirtió que existían numerosas fechas patrióticas, militares y políticas, pero ninguna dedicada a una virtud como la amistad. Sin embargo, no encontraba un día adecuado para conmemorarla.

La inspiración definitiva llegó el 20 de julio de 1969, cuando presenció, al igual que millones de personas en todo el mundo, la llegada del hombre a la Luna. Para Febbraro, ese acontecimiento representó un símbolo de unión y el verdadero sentido de la amistad.

A partir de entonces inició una campaña desde su consultorio de Lomas de Zamora y envió mil postales a personalidades de cien países para proponer la creación de esta celebración. Gracias, en parte, a su participación en el Rotary Club, logró difundir la iniciativa y ocho de cada diez destinatarios respondieron de manera favorable.

Diez años después, el 20 de febrero de 1979, la provincia de Buenos Aires oficializó la fecha mediante el Decreto 235, que estableció el 20 de julio como el Día Internacional del Amigo.

Febbraro, quien falleció en 2008, definía a la amistad como "la máxima virtud" por su carácter desinteresado y aseguraba que "la amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras".

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