Día del Amigo: por qué se celebra el 20 de julio

La celebración del Día del Amigo en Argentina fue impulsada por Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo, profesor de Psicología, Filosofía e Historia, músico y locutor de Radio Argentina.

La idea surgió a comienzos de la década de 1940, cuando advirtió que existían numerosas fechas patrióticas, militares y políticas, pero ninguna dedicada a una virtud como la amistad. Sin embargo, no encontraba un día adecuado para conmemorarla.

La inspiración definitiva llegó el 20 de julio de 1969, cuando presenció, al igual que millones de personas en todo el mundo, la llegada del hombre a la Luna. Para Febbraro, ese acontecimiento representó un símbolo de unión y el verdadero sentido de la amistad.

A partir de entonces inició una campaña desde su consultorio de Lomas de Zamora y envió mil postales a personalidades de cien países para proponer la creación de esta celebración. Gracias, en parte, a su participación en el Rotary Club, logró difundir la iniciativa y ocho de cada diez destinatarios respondieron de manera favorable.

Diez años después, el 20 de febrero de 1979, la provincia de Buenos Aires oficializó la fecha mediante el Decreto 235, que estableció el 20 de julio como el Día Internacional del Amigo.

Febbraro, quien falleció en 2008, definía a la amistad como "la máxima virtud" por su carácter desinteresado y aseguraba que "la amistad es la virtud más sobresaliente porque es desinteresada de todas maneras".