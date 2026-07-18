Se dispararon las búsquedas sobre Malvinas en Google

Qué se buscó sobre las Islas Malvinas tras el triunfo de Argentina

Entre las consultas que más crecieron a nivel global aparecieron términos como "Malvinas", "Las Malvinas", "Falkland", "Falklands" y "Argentina".

También aumentaron con fuerza búsquedas como:

"Las Malvinas son"

"Argentina Malvinas"

"argentina falklands banner"

"argentina pancarta malvinas"

"las malvinas son argentinas o inglesas meaning"

"qué son las Malvinas para los argentinos"

Algunas de estas consultas registraron incrementos superiores al 500%, lo que refleja el interés que despertó el mensaje, pintado sobre una sábana, que levantaron los futbolistas argentinos.

En contramano, búsquedas habituales como "Falkland Islands" y "Falklands War" registraron una leve baja durante el mismo período.

En Inglaterra también crecieron las búsquedas sobre Malvinas

La repercusión no se limitó a Argentina. En el Reino Unido, las búsquedas relacionadas con las Islas Malvinas alcanzaron su nivel más alto dentro de Google Trends.

Según la plataforma, el interés aumentó 1.700% respecto de la semana anterior y, en algunos casos, superó el 5.000% en comparación con el mismo período del año pasado.

El mayor volumen de consultas se registró durante el jueves, el día siguiente a la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Si bien luego comenzó a descender de forma gradual, el interés continuó muy por encima de los niveles habituales.

Un fenómeno inédito

El historial de Google Trends muestra que el interés por las Islas Malvinas se había mantenido relativamente estable durante el último año, aunque con un crecimiento cercano al 70% frente al período anterior.

Sin embargo, el salto registrado tras el partido entre Argentina e Inglaterra superó todos los picos anteriores desde 2004, convirtiéndose en el mayor aumento de búsquedas sobre las islas desde que existen registros de la plataforma.