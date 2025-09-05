Mantenerse activo no siempre requiere de un gimnasio o de complejas rutinas. Con un espacio reducido, constancia y la guía adecuada, es posible trabajar los principales grupos musculares y sostener la salud integral durante todo el año. La clave está en elegir ejercicios funcionales, que involucren varias zonas del cuerpo y que se adapten tanto a principiantes como a quienes buscan un nivel más avanzado.
Mirá estos 6 ejercicios para estar en forma durante todo el año
La combinación de rutinas localizadas con actividades aeróbicas fortalece el cuerpo, mejora la postura y ayuda a sostener la energía diaria.