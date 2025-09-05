"
Mirá estos 6 ejercicios para estar en forma durante todo el año

La combinación de rutinas localizadas con actividades aeróbicas fortalece el cuerpo, mejora la postura y ayuda a sostener la energía diaria.

Mantenerse activo no siempre requiere de un gimnasio o de complejas rutinas. Con un espacio reducido, constancia y la guía adecuada, es posible trabajar los principales grupos musculares y sostener la salud integral durante todo el año. La clave está en elegir ejercicios funcionales, que involucren varias zonas del cuerpo y que se adapten tanto a principiantes como a quienes buscan un nivel más avanzado.

Antes de empezar, es fundamental realizar una entrada en calor de unos 10 minutos para preparar músculos y articulaciones y al finalizar dedicar tiempo a los estiramientos.

Ejercicios para el tren superior

El trabajo de brazos y hombros puede realizarse sin necesidad de máquinas ni pesas, usando simplemente el peso del propio cuerpo.

Dos propuestas destacadas son:

  • Flexoextensiones de brazos en el piso (lagartijas): apoyando manos al ancho de hombros y manteniendo la espalda recta, se flexionan los codos hasta 90 grados y se regresa a la posición inicial. Para principiantes, se pueden apoyar las rodillas. Se recomienda realizar 4 series de 12 a 15 repeticiones.
  • Fondos (cangrejo): con apoyo de manos en el borde de una silla, codos apuntando hacia atrás y pies en el piso, se flexionan los brazos hasta 90 grados y se retorna. Con tres series de 10 a 12 repeticiones, se fortalece tríceps y parte superior del torso.

Zona media y control postural

El área abdominal cumple un rol central en la postura y la estabilidad.

El secreto de un entrenamiento efectivo está en la combinación: sumar ejercicios localizados para brazos, abdomen y piernas, junto con una actividad aeróbica agradable que mejore la resistencia cardiovascular. Así, se logra un trabajo integral que potencia fuerza, estabilidad y energía para la vida cotidiana.

