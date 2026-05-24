Los beneficios de lavar las zapatillas con vinagre

Hoy te voy a contar cuáles son los beneficios reales del vinagre y por qué conviene usarlo para lavar las zapatillas. Sigue leyendo para conocer este truco de abuela fácil y útil.

Lavar las zapatillas con vinagre: ¿qué beneficios tiene?

La palabra vinagre, en sus muchas traducciones y en su etimología de origen, refiere siempre al concepto de "vino agrio". El vinagre, como lo conocemos hoy, tuvo que pasar por un largo proceso de descubrimiento accidental y un proceso mucho posterior de industrialización y comercialización en envase.

Hoy, las técnicas y los procedimientos químicos nos han permitido obtener mayor cantidad de vinagre en el menor tiempo y algunas variedades de este ingrediente mucho más concentradas, puras y ácidas. Este es el caso del vinagre de limpieza destilado, que muchos no saben que existe.

El vinagre de limpieza nunca se usa para cocinar.

Esta variedad de vinagre se usa únicamente para limpiar, nunca para cocinar. Antes de aprender el paso a paso de este truco con vinagre, conviene saber por qué sirve para lavar zapatillas y cuáles son sus beneficios principales.

En primer lugar, el vinagre se utiliza para lavar las zapatillas cuando tienen mucha mugre acumulada en la suela o en los bordes. El ácido del vinagre ablanda la suciedad y blanquea las zonas más claras de las zapatillas donde se concentra la mugre.

El vinagre logra también desinfectar la suela de las zapatillas y elimina ciertos tipos de bacterias, hongos y microorganismos. Otro de sus muchos beneficios.

Si lavamos las zapatillas por dentro con un poco de vinagre blanco o dejamos las plantillas en remojo, podemos eliminar el olor a pata y evitar la formación de humedad en el interior de las zapatillas. Conviene lavar las zapatillas cada 2 semanas, dependiendo del uso, y, en la medida de lo posible, hacerlo a mano para evitar daños en el lavarropas.

Paso a paso: cómo lavar las zapatillas con vinagre

Para lavar las zapatillas con vinagre y aprovechar los beneficios de este producto, vas a necesitar: un balde grande o fuentón, una taza de vinagre blanco, tres litros de agua y un cepillo suave.

Realiza un lavado frecuente de las zapatillas que más usas en el día a día.