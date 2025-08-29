La fruta que más te gusta habla de tu preferencia en perfumes

Te gustará usar el perfume Electimuss London, el cual es amaderado, afrutado y almizclado. Sus notas de salida son mango, semilla de ambreta, bergamota, limón, mandarina. En su corazón, la grosella negra se combina con el iris y el osmanto para poco a poco dar paso a un fondo de oud, almizcle, ambertonic, musgo de roble, tonka, vainilla y ambroxan.

Ensalada de frutas, una combinación de deliciosos sabores.

Fruta de la pasión

Si te gusta la fruta de la pasión, también conocida como maracuyá, tienes que usar el perfume Kirke de Tiziana Terenzi. Tiene una salida de fruta de la pasión brasileña, durazno de Romagna, frambuesa roja de Trentino y rosa búlgara. El corazón es de muguet alpino, gardenia japonesa, grosella negra de los Dolomitas, jazmín sambac de la India, lirio del valle de Siberia y arena cálida y un fondo de heliotropo de Cerdeña, pachulí rojo indio, sándalo australiano, vainilla de Madagascar, almizcle y ámbar gris.

Banana

Si te gusta la banana, esta fruta combina a la perfección con el perfume Kayali, el cual cuenta con notas de banana, crema de coco, gardenia y jazmín. El ron, el sándalo y la vainilla bourbon refuerzan el aroma entre un sinfín de notas seductoras.

Pera

El perfume Aqua Allegoria de Guerlain, cautiva con su fuerte aroma a pera, el cual se mezcla con el cítrico del pomelo y el limón. Las facetas afrutadas de albaricoque del acorde de osmanthus aportan una dulzura fundente al perfume.

La pera atrae por su aroma dulce y empalagoso.

Naranja

Si te gusta la naranja, debes usar el perfume Orange Crush de la marca Fugazzi, el cual cuenta con una fragancia que abre con la energía vibrante de la naranja que se complementa con la calidez especiada del pepperwood, Akigalawood y el toque suave y sensual del almizcle.