¿Por qué los glaciares son azules?

Sin embargo, cuando se desprende una porción de hielo o se voltea en el agua, puede que veamos un azul intenso o turquesa.

La respuesta a qué significa este color azul en los glaciares se encuentra en la forma en que la luz atraviesa el hielo.

Cuando vemos un glaciar de color azul, es porque esa porción de hielo es muy compacta y la luz puede recorrer una distancia considerable al pasar por ellos. Cuando esto pasa, las longitudes de onda no se comportan de la misma forma: las rojizas se absorben con facilidad y las azuladas pueden dispersarse hasta llegar a nuestros ojos.

El color azul se produce por un efecto de luz.

Estos glaciares están formados por cristales de hielo compacto. La nieve recién caída sobre ellos o nieve nueva atrapa mucho aire, dispersa la luz en muchos colores y esto hace que la veamos blanca.

Cuando va aumentando la presión y no queda casi aire, el hielo se vuelve denso y la luz penetra profundamente antes de regresar al exterior. Cuanto mayor es el trayecto que la luz recorre dentro del hielo, más azul se ve el mismo.

No todo el glaciar se ve azul porque no todas sus partes están en el mismo momento de formación y, por lo tanto, no reflejan las mismas longitudes de onda que producen el color que percibimos.

Curiosidades de los glaciares

El glaciar Perito Moreno es uno de los más famosos e imponentes de la Patagonia.