Día Mundial del Corazón: recomendaciones para cuidarlo

“Prevenir no es esperar a enfermarnos, sino anticiparnos y pensar a largo plazo: muchas enfermedades cardiovasculares no aparecen de un día para otro, se construyen con los años, y de la misma manera también pueden evitarse”, señala la Dra. Laura Favaloro, médica cardióloga y Directora de RRII, Comunicación y Desarrollo de Fondos de la Fundación Favaloro. Y agrega: “Ya lo decía el Dr. René G. Favaloro: ‘La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad’”.

Se estima que 8 de cada 10 eventos cardiovasculares podrían prevenirse con un adecuado control de los factores de riesgo. En el Día Nacional de la Cardiología, los especialistas comparten pautas concretas para reducir el riesgo:

Controlar la presión arterial La hipertensión suele no dar síntomas y muchas personas desconocen que la padecen. En Argentina, 4 de cada 10 adultos tienen presión alta, y una parte importante no está adecuadamente controlada. Medirla al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si ya existe diagnóstico, es fundamental.

La hipertensión suele no dar síntomas y muchas personas desconocen que la padecen. En Argentina, 4 de cada 10 adultos tienen presión alta, y una parte importante no está adecuadamente controlada. Medirla al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si ya existe diagnóstico, es fundamental. Chequear el colesterol y la glucosa El colesterol elevado y la diabetes dañan progresivamente las arterias. Un simple análisis de sangre permite detectar alteraciones tempranas. La detección precoz reduce significativamente el riesgo de infarto y ACV.

El colesterol elevado y la diabetes dañan progresivamente las arterias. Un simple análisis de sangre permite detectar alteraciones tempranas. La detección precoz reduce significativamente el riesgo de infarto y ACV. Reducir el consumo de sal y mejorar la alimentación El consumo recomendado de sal es de hasta 5 gramos por día. Sin embargo, en Argentina el consumo promedio casi duplica esa cifra. El exceso de sodio se asocia directamente con hipertensión y mayor riesgo cardiovascular.

El consumo recomendado de sal es de hasta 5 gramos por día. Sin embargo, en Argentina el consumo promedio casi duplica esa cifra. El exceso de sodio se asocia directamente con hipertensión y mayor riesgo cardiovascular. Realizar actividad física en forma regularSe aconseja al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o alcanzar un promedio de 7.000 pasos diarios.

La actividad física regular ayuda a:

Reducir la presión arterial

Mejorar el perfil de colesterol

Disminuir el riesgo de diabetes tipo 2

Reducir síntomas de ansiedad y depresión

Mejorar memoria y salud cerebral

Según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (2023), el 45% de los adultos en Argentina presenta niveles bajos de actividad física. El sedentarismo aumenta con la edad y alcanza al 50% en mayores de 50 años.