Día Mundial del Corazón: recomendaciones para cuidarlo

FUENTE: fundacionfavaloro.org
“Prevenir no es esperar a enfermarnos, sino anticiparnos y pensar a largo plazo: muchas enfermedades cardiovasculares no aparecen de un día para otro, se construyen con los años, y de la misma manera también pueden evitarse”, señala la Dra. Laura Favaloro, médica cardióloga y Directora de RRII, Comunicación y Desarrollo de Fondos de la Fundación Favaloro. Y agrega: “Ya lo decía el Dr. René G. Favaloro: ‘La prevención debería ser el aspecto más trascendente de nuestra especialidad’”.
Se estima que 8 de cada 10 eventos cardiovasculares podrían prevenirse con un adecuado control de los factores de riesgo. En el Día Nacional de la Cardiología, los especialistas comparten pautas concretas para reducir el riesgo:
- Controlar la presión arterialLa hipertensión suele no dar síntomas y muchas personas desconocen que la padecen. En Argentina, 4 de cada 10 adultos tienen presión alta, y una parte importante no está adecuadamente controlada. Medirla al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si ya existe diagnóstico, es fundamental.
- Chequear el colesterol y la glucosaEl colesterol elevado y la diabetes dañan progresivamente las arterias. Un simple análisis de sangre permite detectar alteraciones tempranas. La detección precoz reduce significativamente el riesgo de infarto y ACV.
- Reducir el consumo de sal y mejorar la alimentaciónEl consumo recomendado de sal es de hasta 5 gramos por día. Sin embargo, en Argentina el consumo promedio casi duplica esa cifra. El exceso de sodio se asocia directamente con hipertensión y mayor riesgo cardiovascular.
- Realizar actividad física en forma regularSe aconseja al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o alcanzar un promedio de 7.000 pasos diarios.
La actividad física regular ayuda a:
- Reducir la presión arterial
- Mejorar el perfil de colesterol
- Disminuir el riesgo de diabetes tipo 2
- Reducir síntomas de ansiedad y depresión
- Mejorar memoria y salud cerebral
Según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte (2023), el 45% de los adultos en Argentina presenta niveles bajos de actividad física. El sedentarismo aumenta con la edad y alcanza al 50% en mayores de 50 años.
- Evitar el tabacoEl tabaquismo multiplica el riesgo de infarto y ACV. No existe un nivel “seguro” de consumo. Dejar de fumar reduce el riesgo cardiovascular desde las primeras semanas y, a los pocos años, el riesgo puede equipararse al de una persona no fumadora.
- Dormir bien y manejar el estrésEl mal descanso se asocia con hipertensión, obesidad y mayor riesgo de enfermedad cardíaca. La calidad del sueño es tan importante como la alimentación o el ejercicio.
- Mantener un peso saludableEn Argentina, 7 de cada 10 adultos viven con exceso de peso según el World Obesity Atlas 2025. Esta es una cifra alarmante teniendo en cuenta que la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, ACV, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y al menos 13 tipos de cáncer.
- Realizar controles médicos periódicosAunque no haya síntomas, el chequeo clínico anual permite evaluar riesgo y ajustar conductas preventivas.