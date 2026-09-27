Google celebra su cumpleaños con una imagen retro

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¿Cómo lucía el buscador en sus inicios?

La historia de Google se remonta a 1995 en la Universidad de Stanford, donde se conocieron Larry Page y Sergey Brin. Mientras Page evaluaba cursar estudios de posgrado en esa universidad, Brin, quien ya era estudiante, fue el encargado de mostrarle el campus.

Trabajando desde sus dormitorios universitarios, ambos desarrollaron un motor de búsqueda que utilizaba los vínculos entre sitios para determinar la importancia de las páginas de la World Wide Web. El proyecto recibió inicialmente el nombre de Backrub.

Tiempo después, Backrub pasó a llamarse Google. El nombre está inspirado en el término matemático “googol”, utilizado para representar el número 1 seguido de 100 ceros, una referencia relacionada con la enorme cantidad de información que el buscador aspiraba a organizar.

En agosto de 1998, Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems, entregó a Page y Brin un cheque por 100,000 dólares para su proyecto. La inversión contribuyó a la constitución de Google Inc. y al desarrollo de la nueva empresa.

Con los recursos obtenidos, el equipo dejó el entorno universitario y se instaló en un garaje en Menlo Park, California, propiedad de Susan Wojcicki, quien años después se convertiría en una figura clave de Google y posteriormente lideraría YouTube.

La empresa comenzó entonces una rápida expansión. El espacio del garaje quedó pequeño y Google terminó trasladándose a su sede de Mountain View, California, conocida mundialmente como Googleplex.

Desde aquellos primeros años, Google amplió sus operaciones y desarrolló numerosos productos y servicios digitales. A su buscador se sumaron plataformas y herramientas como YouTube, Android y Gmail, utilizadas alrededor del mundo.

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