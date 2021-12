Joaquín, el nene pastelero, donará juguetes a hospitales

En ese contexto, empezó a usar también su cuenta para fines benéficos y en las últimas horas anunció un sorteo. En un video, el nene pastelero dio a conocer que sorteará distintas pertenencias suyas, incluida una consola de juegos, una bicicleta y algunos juguetes, para poder comprar juguetes a chicos de hospitales y comedores.

Según explicó en la grabación, el sorteo comenzará el 25 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero. “¡Son 300 números y valen $200 cada uno! El 25 de diciembre empezamos a anotar. Se pagan por transferencia que está fijado en mi perfil, si alguien tiene juguetes que no usen también sirven”, escribió en el texto que acompaña el video en Twitter.

En las respuestas, muchos usuarios apreciaron el gesto de Joaquín y le dijeron que no sorteara sus pertenencias sino otra cosa. Sin embargo, el nene respondió muy seguro: “No sé hagan problema por mis cosas yo sé que las puedo volver a tener más adelante, pero hay nenes que no”.

Por último y ante el pedido de muchos de que sorteara tortas para no tener que dejar su consola, su bicicleta o sus juguetes, explicó que quiere que participe gente de todo el país y que no puede enviarlas a otras provincias: “Quiero que participen de otras provincias, por eso no hago dulces”.