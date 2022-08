Fue a la peluquería todo salió mal: su llanto se volvió viral

Un peluquero comentó su publicación: “Siento mucho que esto haya sucedido. ¿Qué tipo de corte pediste? Soy estilista y estoy tan confundido de cómo otro estilista podría hacerte eso”. En respuesta a este comentario, la joven subió otro video mostrando lo que ella le había indicado al estilista como inspiración para su corte. Ninguna de las fotos tiene nada que ver con el resultado final.

La chica se mostró realmente devastada por como había quedado su pelo. Una persona intentó consolarla y comentó: “Solo sigue recordándote que no hiciste nada malo. Alguien te hizo esto. No es tu culpa. No es algo que te mereces”.

Sin embargo no todos los comentarios fueron tan comprensivos. Algunos no entendieron por qué la frustración de la chica llegó a esos niveles. Un usuario comentó: “El cabello vuelve a crecer, cálmate, te juro que esta generación no sobreviviría en la guerra”. Este comentario generó cierto revuelo en la publicación y muchas personas calificaron al usuario como un insensible.