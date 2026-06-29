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Con un récord nacional, un odontólogo argentino sorprendió en el Mundial de apnea

El bahiense Pablo Menegatti logró un récord argentino en el Mundial de apnea con monoaleta. Combina su trabajo como odontólogo con un deporte que exige resistencia física y un fuerte entrenamiento mental.

Mientras disciplinas como el fútbol o el tenis ocupan gran parte de la escena deportiva, existen otras que desafían los límites del cuerpo de una manera silenciosa. La apnea, que consiste en permanecer bajo el agua sin respirar durante el mayor tiempo o la mayor distancia posible, exige una preparación física y mental extrema. En ese escenario, un argentino consiguió un resultado histórico.

Se trata de Pablo Menegatti, un odontólogo oriundo de Bahía Blanca, que representó al país en el Mundial de apnea y logró un récord nacional de 183 metros en la modalidad de monoaleta, una de las pruebas más exigentes de esta disciplina.

"En este Mundial logré un récord nacional de 183 metros en la modalidad de monoaleta", contó el deportista en diálogo con Cadena 3. Aunque su objetivo es poder vivir de este deporte, Menegatti continúa ejerciendo la odontología, una profesión que asegura disfrutar tanto como su carrera deportiva.

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Su vínculo con el mundo subacuático comenzó mucho antes de competir al máximo nivel. A los 14 años empezó a entrenar en la escuela de buceo que dirige su padre en Bahía Blanca, donde descubrió la apnea y comenzó a desarrollar las técnicas que, con el paso del tiempo, lo llevarían a competir internacionalmente.

Recién en la adultez decidió dedicarse a las competencias de manera más intensa. El esfuerzo dio resultados: en 2025 se consagró campeón argentino y estableció nuevos récords nacionales, consolidándose como uno de los principales exponentes del país en una disciplina todavía poco conocida.

Para alcanzar ese nivel, el entrenamiento va mucho más allá de aguantar la respiración. Su preparación incluye sesiones de natación, gimnasio, yoga, meditación y ejercicios específicos para controlar el impulso natural de respirar mientras permanece bajo el agua.

El propio Menegatti asegura que el aspecto mental es determinante. "Uno baja ciertos decibeles a nivel vida. Salir del ritmo laboral y entrenar me permite enfrentar situaciones de forma más tranquila", explicó al describir cómo la apnea también transformó su vida cotidiana.

Durante el Mundial participó en cuatro modalidades, entre ellas la apnea estática, donde permaneció más de cinco minutos bajo el agua sin respirar. Sin embargo, más allá de las marcas obtenidas, destacó el enorme esfuerzo personal y familiar que implica llegar a competir en una cita de semejante nivel.

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