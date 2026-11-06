Noviembre trae espectáculos celestiales: lluvias de meteoros, superluna y más

Al mismo tiempo, dos de los planetas más reconocibles del sistema solar se mostrarán inusualmente cerca uno del otro justo antes del amanecer.

Entre los eventos más destacados de noviembre, NASA recomienda prestar atención a lo siguiente:

Aproximadamente el 5 de noviembre: la lluvia de meteoros Southern Taurid alcanza su pico, con la posibilidad de observar bolas de fuego excepcionalmente brillantes.

Aproximadamente el 12 de noviembre: la lluvia de meteoros Northern Taurids también alcanza su máximo, produciendo aproximadamente cinco meteoros por hora bajo condiciones ideales.

El 15 y 16 de noviembre: Marte y Júpiter aparecerán separados por solo 1.2 grados en el cielo sureste antes del amanecer.

El 17 de noviembre: NASA celebrará el hito histórico de Voyager 1 con la activación de su evento Shine Bright for Voyager's Light-Day.

El 17 y 18 de noviembre: la lluvia de meteoros Leonid ofrecerá sus mejores oportunidades de visualización antes del amanecer, después de que la Luna se ponga, con potencialmente 15 meteoros por hora bajo condiciones ideales.

El 24 de noviembre: una superluna llena iluminará el cielo nocturno, comenzando una secuencia de tres superlunas consecutivas.

Las lluvias de meteoros de noviembre ofrecen varias oportunidades para ver meteoros cruzar la oscuridad. Las primeras oportunidades provienen de las lluvias de meteoros Southern y Northern Taurids, que alcanzan sus niveles más altos de actividad aproximadamente una semana de diferencia. Aunque no son especialmente prolíficas, ambas lluvias son conocidas por producir ocasionalmente impresionantes bolas de fuego, meteoros excepcionalmente brillantes que pueden hacer que una noche relativamente tranquila de observación del cielo sea memorable.

Los Leonids proporcionan otra oportunidad más adelante en el mes, con los mejores períodos de visualización esperados durante las primeras horas de la mañana del 17 y 18 de noviembre. Bajo condiciones ideales, los observadores podrían ver aproximadamente 15 meteoros por hora, aunque el conteo real generalmente será más bajo.

Para tener la mejor oportunidad de ver meteoros, se recomienda alejarse de las luces brillantes de la ciudad. Se sugiere permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante aproximadamente 30 minutos y observar una amplia sección del cielo en lugar de concentrarse en un área pequeña.

Además de las lluvias de meteoros, el 15 y 16 de noviembre, Marte y Júpiter crearán una impresionante pareja en el cielo sureste. Estos dos planetas aparecerán separados por solo aproximadamente 1.2 grados, ligeramente más que el ancho aparente de dos lunas llenas colocadas una al lado de la otra. Júpiter será el más brillante de los dos, lo que facilitará su identificación, mientras que Marte se destacará con su característico color rojizo.

Aunque parecerán notablemente cercanos desde la perspectiva de la Tierra, Marte y Júpiter permanecen separados por enormes distancias en el espacio. Su proximidad aparente es simplemente el resultado de sus posiciones a lo largo de nuestra línea de visión.

Mientras noviembre ofrece mucho para observar en los cielos de la Tierra, un evento igualmente notable ocurre más allá de los planetas. La nave Voyager 1 de NASA está alcanzando una distancia histórica de un día luz de la Tierra, convirtiéndose en el primer objeto hecho por el hombre en viajar tan lejos de nuestro planeta. Un día luz es la distancia que la luz viaja a través del espacio en 24 horas, lo que significa que un mensaje enviado desde la Tierra tomará un día completo en llegar a Voyager 1 a esa distancia.

Si la nave espacial responde de inmediato, la señal de regreso tomará otros 24 horas en llegar. Esto significa que incluso la comunicación de ida y vuelta más rápida requerirá aproximadamente 48 horas. Este hito ilustra cuán lejos ha viajado Voyager 1 desde su lanzamiento y cuán desafiante se ha vuelto comunicarse con una nave espacial que explora regiones tan distantes del espacio.

Para tener una idea de la dirección actual de la nave espacial, se debe mirar hacia la constelación Ophiuchus, también conocida como el Portador de la Serpiente. Voyager 1 está viajando a través del espacio en esa dirección general, lejos de cualquier cosa visible a simple vista.

Finalmente, el 24 de noviembre, una superluna llena se elevará en el cielo nocturno, marcando el inicio de una secuencia de tres superlunas consecutivas.

Una superluna ocurre cuando una luna llena coincide con un período en el que la luna está relativamente cerca de la Tierra en su órbita. Este fenómeno hace que la luna parezca algo más grande y brillante que una luna llena promedio, aunque la diferencia es sutil y puede no ser inmediatamente evidente para los observadores casuales.

El evento de noviembre es particularmente notable porque inicia una serie de tres superlunas consecutivas, con otra que seguirá en diciembre y una tercera en enero. Para una vista especialmente memorable, se recomienda mirar hacia el horizonte este alrededor del atardecer del 24 de noviembre, cuando la luna llena estará saliendo.

Con tres lluvias de meteoros, un emparejamiento planetario cercano, un hito histórico de Voyager 1 y el inicio de una serie de superlunas, noviembre ofrece muchas razones para mirar hacia arriba y explorar el cielo nocturno.