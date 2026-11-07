Celulares, frustraciones y límites, por qué el autodominio empieza en casa

El desafío de poner límites en casa

Uno de los puntos que plantea esta mirada sobre la crianza es la dificultad de los adultos para ejercer una autoridad firme y coherente. El temor a repetir modelos autoritarios puede llevar a que algunos padres tengan problemas para sostener límites, mientras que las reglas que cambian según el estado de ánimo también pueden debilitar la confianza de los hijos.

La autoridad familiar, desde esta perspectiva, no se construye mediante la imposición ni el autoritarismo. Se sostiene con una presencia constante, límites claros y un ejemplo que acompañe lo que se les pide a los chicos.

La contradicción aparece en situaciones habituales. ¿Cómo pedirles que regulen el uso de las pantallas si los adultos no pueden dejar el teléfono durante la cena? ¿Cómo enseñarles a manejar la frustración si los padres reaccionan con enojo ante un problema cotidiano? ¿Cómo transmitir el valor del esfuerzo si las propias decisiones están dominadas por la necesidad de obtener resultados inmediatos?

El planteo apunta a que los chicos no aprenden únicamente de las explicaciones, sino también de las conductas que observan en su entorno.

Tres hábitos cotidianos para enseñar a esperar

La propuesta plantea que el autodominio puede trabajarse en situaciones concretas, sin necesidad de convertir cada experiencia en una lección formal.

1. Aprender a postergar un deseo

Cuando un chico pide un juguete o algo que quiere comprar en el momento, la respuesta no tiene por qué ser ceder inmediatamente ni recurrir a una negativa autoritaria.

Una alternativa es enseñarle a esperar, establecer cuándo podrá tenerlo o alentarlo a ahorrar para conseguirlo. La idea es que pueda comprender que un deseo no siempre necesita satisfacerse en el instante en que aparece.

2. Dejar los celulares durante la cena

El uso de los teléfonos también puede convertirse en una oportunidad para trabajar los límites dentro de la familia.

La propuesta es establecer un momento compartido sin pantallas, en el que tanto los chicos como los adultos dejen los dispositivos apartados. La coherencia resulta fundamental: si los padres sostienen la regla, muestran con hechos que la conversación y la presencia de quienes están alrededor tienen prioridad sobre las notificaciones.

La cena aparece como uno de los espacios posibles para recuperar ese hábito, especialmente cuando las obligaciones laborales o el uso constante del teléfono terminan ocupando el tiempo familiar.

3. Enseñar a manejar la frustración

Una mala nota, una derrota deportiva o un resultado que no era el esperado pueden convertirse en oportunidades para aprender a reconocer errores y buscar alternativas.

En lugar de responsabilizar automáticamente a un docente, un árbitro o a otra persona, la propuesta es acompañar a los chicos para que puedan identificar qué estuvo bajo su control y qué podrían cambiar la próxima vez.

Aprender a perder también forma parte de ese proceso. La frustración no desaparece por evitarla, sino que puede convertirse en una experiencia para revisar decisiones, reconocer dificultades y mejorar.

El ejemplo de los adultos como punto de partida

La reflexión sobre la crianza sostiene que los límites pierden fuerza cuando dependen exclusivamente del humor o de la disposición de los padres. Para los chicos, la confianza se construye cuando las reglas tienen continuidad y los adultos actúan de manera coherente.

Eso no significa que los padres deban ser perfectos ni que nunca puedan equivocarse. El planteo apunta a reconocer las propias dificultades y trabajar sobre ellas antes de exigir determinadas conductas a los hijos.

En una sociedad donde la búsqueda de gratificación inmediata atraviesa el consumo, las relaciones y el uso de la tecnología, la educación familiar enfrenta el desafío de enseñar a elegir, esperar y tolerar que no todo salga como se esperaba.

La libertad, desde esta mirada, se aprende en las decisiones pequeñas. Y el hogar es uno de los primeros espacios donde los chicos pueden practicarla, con adultos que acompañen, sostengan límites y también revisen sus propias conductas.