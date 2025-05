El increíble truco para sacarle todo el sarro a la pava electrica

El truco viral para quitarle el sarro a la pava eléctrica

¿Tu pava eléctrica está llena de sarro y no sabés cómo devolverle su brillo? No te preocupes, con este truco sencillo y ecológico, vas a dejarla impecable utilizando elementos que seguramente ya tenés en casa. Este método no solo es efectivo, sino que también es amigable con el medio ambiente y económico.

Para poner en práctica este método, solo vas a necesitar:

Un limón.

Agua.

Tu pava eléctrica.

Un cepillo para limpiar (puede ser uno de dientes que ya no uses).

Guía paso a paso para eliminar el sarro: