El consejo de una joven cuyo novio le fue infiel en su propia casa

En el video, compartido en su cuenta @13.aotas , la influenciar comenzó a narrar cómo fue la secuencia de cómo descubrió la infidelidad. En principio, contó que mientras se bañaba, el vapor en la habitación empezó a empañar las ventanas.

La joven salió del baño, se percató de como había quedado el ventanal y optó por limpiarlo. Mientras lo hacía descubrió que aparecía escrito el nombre de una chica y el de su ahora exnovio. “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”, confesó, entre risas.

“Así que nada, me di cuenta que me engañaba yéndome a bañar. Igual no lo dejé, pero bueno, la vida misma. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie", aseguró. En tanto, al limpiar el departamento en el que vivían juntos, encontró una gran cantidad de objetos que confirmaban la infidelidad de su ex novio.

“Había cinturones, bolsitas de regalo, remeras y hasta preservativos”, fueron algunas pruebas más evidentes. “Conclusión: no limpien chicos”, fue el consejo en modo sarcástico que dejó la joven a sus seguidores.

El vídeo, donde la joven cuenta su insólita anécdota se viralizó rápidamente en TikTok y en otras redes sociales. Actualmente cuenta con más de 188 mil visualizaciones, unos 17 mil y cerca de 300 comentarios, de usuarios que estaban sorprendidos por sucedió total.

"Esto súpero lo de shakira con la mermelada", “Por eso no me baño”, “Creo que tenía muchas ganas de que lo dejes”, "El universo te puso todo para que te des cuenta y no lo dejaste", "Yo le sacaba una foto al ventanal y se lo mandaba. Y le dejaba toda la ropita en la escalera", fueron sólo algunas de las reacciones de los usuarios a este viral de TikTok.