Descubren una nueva especie de rana silenciosa

La "rana de carrizo" de Ukaguru (Hyperolius ukaguruensis) fue hallada en la cadena montañosa de ese nombre, en el centro Tanzania, región de Morogoro, y tiene la peculiaridad de que no croa, no canta ni gorjea, lo que la ubica en el grupo reducido de batracios del mundo que no vocalizan con sus semejantes. La nueva especie pertenece a un grupo de anfibios de "garganta espinosa", que, haciendo honor a su nombre, tienen pequeñas espinas en la garganta del macho.

Como no pueden basarse en el sonido para reconocer a los otros miembros de su especie, es posible que en su lugar utilicen las espinas para comunicarse.

"Creemos que pueden utilizar la espina dorsal como un medio de comunicación, algo parecido al Sistema Braille, para el reconocimiento de especies", afirmó la herpetóloga Lucinda Lawson, bióloga conservacionista y profesora adjunta de investigación, en la Universidad de Cincinnati.

"Este grupo de ranas sólo cuenta con unas pocas especies, que se encuentran en pequeñas poblaciones que las hacen raras y en peligro de extinción. Encontrar un nuevo miembro es una gran victoria para la conservación", amplió Lawson.

La rana recién descubierta se une a una familia de casi 200 especies en el género Hyperolius, según fue descrito en la revista científica Plos One, con sede en San Francisco, sobre el hallazgo en África.

Tanzania es un país famoso por sus vastas zonas de fauna salvaje, que incluyen las llanuras del parque nacional Serengueti, un espacio de grandes proporciones, con una extensión de 13.000 kilómetros cuadrados.