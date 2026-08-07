Día Internacional de la Cerveza: datos para servir la bebida

Tres datos claves para servirla

Las personas que tienen a la cerveza como una de sus bebidas preferidas la toman de diferentes maneras, pero, según expertos, hay tres datos que son clave para servirla y son los siguientes:

La espuma no es negociable. Se deben garantizar siempre dos dedos de espuma, ya que esta protege la calidad y la correcta servida de la bebida. Su función técnica es fundamental: concentra los aromas, protege de la entrada de oxígeno y evita la salida del gas (CO2).

Se deben garantizar siempre dos dedos de espuma, ya que esta protege la calidad y la correcta servida de la bebida. Su función técnica es fundamental: concentra los aromas, protege de la entrada de oxígeno y evita la salida del gas (CO2). El vaso importa y mucho. Servir la cerveza en un vaso permite percibir su color, brillo y aromas, mejorando el disfrute en todos los sentidos. Además, al servir la cerveza en un vaso o copa, se libera el exceso de gas y esto evita la sensación de pesadez o hinchazón.

Servir la cerveza en un vaso permite percibir su color, brillo y aromas, mejorando el disfrute en todos los sentidos. Además, al servir la cerveza en un vaso o copa, se libera el exceso de gas y esto evita la sensación de pesadez o hinchazón. Hay una cerveza para cada plato. Gracias a su amplia variedad de estilos, es la bebida ideal para acompañar desde ensaladas frescas y pastas hasta carnes grilladas. Incluso es excelente para platos complejos como guisos especiados o postres chocolatosos que se enaltecen con la cerveza adecuada.

Otros datos de la cerveza

La cerveza es bebida muy elegida por los argentinos, algunos datos acerca de la misma, incluyen que, en un mundo que se vuelve más digital, las personas buscan conexiones sociales más auténticas y la cerveza favorece la socialización, está siempre presente en los encuentros entre amigos y en las pasiones de todos los argentinos, como el fútbol, la música y el asado.

Además, tiene un impacto en la comunidad, ya que, por ejemplo, los bares, que fueron clave para compartir los partidos del Mundial, son espacios importantes que construyen conexiones sociales y también generan una contribución económica positiva. Según un estudio global realizado por Oxford Economics, el 77% de las personas reconoce a los bares como espacios de encuentro que favorecen la conexión entre las personas.

La cerveza se elabora con ingredientes locales como cebada, lúpulo, levadura y agua provenientes de diferentes regiones del país, alcanza su mejor sabor apenas sale de la cervecería y, según informaron desde la Cervecería Quilmes, los consumidores pueden elegir diferentes versiones: rubia, negra, roja o sin alcohol, entre otras.

Esta bebida debe consumirse con moderación para poder tener un papel importante y positivo en la sociedad, conectando a las personas, promoviendo una cultura compartida y es elegida por encima de otras bebidas alcohólicas cuando las personas buscan relajarse, divertirse o darse un gusto.