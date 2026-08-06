Imágenes del impacto lunar de un cohete SpaceX captadas por satélite surcoreano

Las imágenes, divulgadas por la agencia espacial surcoreana, muestran que la región afectada presenta un color notablemente más oscuro debido al cráter creado por el impacto, con polvo y rocas esparcidas alrededor. Según las autoridades, el satélite Danuri recopiló fotografías tanto del área antes como después del choque.

La NASA tiene previsto que su Orbitador de Reconocimiento Lunar sobrevuele la zona afectada la próxima semana para estudiar las consecuencias del impacto. Este evento es significativo, ya que representa una oportunidad para observar los efectos de un choque de alta velocidad en la superficie lunar.