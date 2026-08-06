Un satélite surcoreano ha logrado captar las primeras imágenes del sitio lunar donde un cohete de SpaceX colisionó de manera accidental. La nave Danuri, perteneciente al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, sobrevoló la zona poco después del impacto, que ocurrió el miércoles, cuando la etapa superior de un Falcon 9 se estrelló contra la Luna.
Imágenes del impacto lunar de un cohete SpaceX captadas por satélite surcoreano
Un satélite de Corea del Sur ha registrado el lugar del impacto de un cohete de SpaceX en la Luna, mostrando un cráter oscuro. La NASA planea sobrevolar el área para analizar los efectos del choque.