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Imágenes del impacto lunar de un cohete SpaceX captadas por satélite surcoreano

Un satélite de Corea del Sur ha registrado el lugar del impacto de un cohete de SpaceX en la Luna, mostrando un cráter oscuro. La NASA planea sobrevolar el área para analizar los efectos del choque.

Un satélite surcoreano ha logrado captar las primeras imágenes del sitio lunar donde un cohete de SpaceX colisionó de manera accidental. La nave Danuri, perteneciente al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea, sobrevoló la zona poco después del impacto, que ocurrió el miércoles, cuando la etapa superior de un Falcon 9 se estrelló contra la Luna.

Las imágenes, divulgadas por la agencia espacial surcoreana, muestran que la región afectada presenta un color notablemente más oscuro debido al cráter creado por el impacto, con polvo y rocas esparcidas alrededor. Según las autoridades, el satélite Danuri recopiló fotografías tanto del área antes como después del choque.

La NASA tiene previsto que su Orbitador de Reconocimiento Lunar sobrevuele la zona afectada la próxima semana para estudiar las consecuencias del impacto. Este evento es significativo, ya que representa una oportunidad para observar los efectos de un choque de alta velocidad en la superficie lunar.

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SpaceX, dirigida por Elon Musk, lanzó el satélite Danuri desde Cabo Cañaveral en 2022. Además, la empresa envió el año pasado dos módulos de aterrizaje privados a la Luna. La etapa superior del lanzamiento de estos módulos fue la que se estrelló contra el satélite natural esta semana a una velocidad de 8.700 km/h (5.400 mph), una trayectoria de colisión accidental provocada por factores como la actividad solar y la gravedad, según explicó SpaceX.

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