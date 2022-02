Denunció que abusaron de su avatar en el metaverso de Facebook

El metaverso es una de las visiones que tiene Meta, la compañía cofundada por Mark Zuckerberg y que hasta hace poco era conocida como Facebook. Esta apuesta es un concepto que combina elementos vistos en el film Ready Player One con la plataforma virtual Second Life, un mundo online que requiere el uso de anteojos de realidad virtual donde los participantes pueden interactuar con otras personas, además de experimentar con el entorno digital, como si fuera el mundo real.

Desde su casa y con un visor de Meta Quest, la firma conocida hasta hace poco como Oculus VR, Patel, una madre de 43 años residente en Londres, sufre de ansiedad tras sufrir el ataque y teme por su seguridad y la de sus hijas, en declaraciones a The Daily Mail. Horizon Venues cuenta con una medida de seguridad que permite activar una valla virtual para este tipo de situaciones, pero la mujer fue sorprendida apenas ingresó a la plataforma.

“Estaba en el lobby de entrada que tiene la plataforma, y un grupo de avatares, todos ellos con voz de hombre, comenzaron a tocarme de forma inapropiada y tomaron fotos. Cuando se fueron gritaron no finjas que no te encantó”, agregó la víctima.

Meta lamentó el ataque que recibió Patel, y dijo que la plataforma cuenta con los recursos técnicos para responder a este tipo de incidentes. “Queremos que todos tengan una experiencia positiva en Horizon Venues, contamos con las herramientas de seguridad para situaciones de este tipo”, dijo un vocero de la compañía sobre la traumática experiencia, citado por Business Insider.

Después del ataque, Patel, cofundadora y especialista en mundos virtuales desde la firma Metaverse Research, seguirá presente en el metaverso. “Soy una mujer decidida, con una gran comunidad que me acompaña, y no estoy dispuesta que tres o cuatro avatares me ataquen o intimiden”, agregó.